謝和弦挺范姜彥豐「歌聲比王子好」 已邀約合作進度曝光

謝和弦今（16日）出席簽唱會，受訪時被問及《全明星運動會》成員粿粿與王子爆出不倫風波，對粿粿丈夫范姜彥豐造成衝擊。他坦言心疼范姜，更直言「范姜彥豐的歌聲比王子好」，透露妻子陳緗妮私下已向對方發出合作邀約，希望能替他推出音樂作品。

謝和弦透露，他已替范姜彥豐量身打造歌曲〈我們說好的〉，內容設定為「工具人」視角，呈現備胎式心酸與悲傷情緒，「像是在戀愛中被忽視、被取代的那種心聲」，他希望透過音樂，替身陷情感風暴的范姜彥豐發聲。

對方受到婚變衝擊，身為人夫的謝和弦表示自己能夠感受，「我自己也有女兒，所以能理解他為了孩子要多堅強」，他日前也在范姜彥豐的粉專留言：「沒想到長大之後王子公主竟然也有這樣的事。」用幽默帶苦澀的方式替對方加油。不過，合作邀約目前尚未收到回覆。謝和弦也尊重對方的時間與心情，「他現在一定很亂，我相信他會有智慧地度過」。



