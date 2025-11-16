謝和弦敗訴首露面！挺陳零九嘆「我們一樣慘」鬆口與黃明志交情

謝和弦揮別官司陰霾推出全新版本〈夠愛〉。（圖／東森娛樂）





謝和弦 （R-chord）推出全新版本〈夠愛〉完成自己18年前的作品，今（16）日舉行單曲簽唱會，他也在現場歌迷見證下於作詞作曲欄位簽下自己的名字，正式揮別與陳德修（脩）的版權官司，同時也宣布計劃於明年展開北中南演唱會，並希望舉行金門粉絲見面會。

謝和弦先前上傳〈夠愛2.0〉遭到該歌作曲人陳德修控訴侵害著作權，雙方纏訟多年，法院今年9月宣判謝和弦及其公司需賠償39萬元，談及判決結果，謝和弦今露面時也表示「尊重法院判決」，坦認與陳德修之間沒有聯絡，「我們就把錢放在法院，請他回國自己來拿」更灑脫笑回：「沒關係！我其他首歌也都很紅！」

謝和弦推出屬於自己版本的〈夠愛〉。（圖／東森娛樂）

談及日前大馬歌手黃明志涉毒又捲入台灣網紅謝侑芯命案一事，謝和弦則表示，在自己低潮時黃明志曾向他伸出援手，「現在應該是他人生最低潮的時候，我也沒有多說什麼，就是祈求他能夠平安順利度過這個劫」，至於他被指控吸毒一事，謝和弦則認為目前案件尚未明朗，不方便多說什麼。

先前陳零九捲入網紅家寧與Andy的事件，謝和弦曾公開替他聲援，被問及兩人交情，他也透露兩人很年輕時就一起上台北發展，無奈表示，「反正我們都一樣慘，不要落井下石」。

謝和弦提到，自己有傳訊關心陳零九 「你OK嗎？」，陳零九也有簡短回應 「OK。」他認為男人之間不用說太多，相信陳零九有自己的智慧能夠處理這些事情，至於是否會想要鼓勵他盡快復工，謝和弦則表示：「他有自己的Tempo吧。」



