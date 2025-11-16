謝和弦曝與好友陳零九私訊 按讚支持黃明志：希望平安度過

【緯來新聞網】歌手謝和弦（R-chord）推出專輯《夠愛》，接連在台北、高雄舉辦兩場演唱會後，今今（16日）在宏匯廣場舉辦簽唱會，他現場除了分享新作品，也回應好友陳零九因「閃兵案」被關注事件，他透露第一時間傳訊息關心，「我就直接問他：『你還OK嗎？』他只回我一句『OK』。」謝和弦說兩人當年一起北上打拚、革命情感深厚，「真男人不用講太多，我相信他能有智慧地處理。」

謝和弦第一時間已關心閃兵的好友陳零九。（圖／記者許方正攝）

近期同樣捲入風暴的還有大馬歌手黃明志，謝和弦坦言，他特地到對方貼文按讚，就是想表達支持，，他表示黃明志在他以前人生最低潮的時候有伸出手幫助過他，那也可以知道現在應該也是他人生最低潮的時候，我祈求他能夠平安順利度過這個劫。



今天特地選唱 那不是雪中紅，被問到是有特別挑過嗎？他表示因為發現最近這首歌又翻紅，可能跟上時事然後很多商演、夜店場都會希望我唱這一首歌，他開玩笑回應：「因為這首歌現在好像也只剩我可以唱了，不然我跟毛弟組一團好了，我們兩個人也可以唱啊！」



至於近期佔滿版面鬧得沸沸揚揚的粿粿王子事件，謝和弦則提到覺得范姜唱歌比王子好聽，也有請經紀人正式發出歌曲合作的邀約，但一直都還沒收到他的回應，更現場演唱這首歌一小段，他表示是一首比較工具人的歌、比較悲傷而且蠻適合他，就像那種備胎呀 、你是真的離開我那種方向的歌」，



他也表示自己現在是女兒傻瓜，無法離開女兒太久，更何況是去美國兩週。現在所有的心思都在孩子身上，也說有第三胎的計劃，跟老婆目前沒有避孕，希望可以生一個兒子，這樣長大可以保護姊姊們。

謝和弦重新詮釋唐禹哲〈只欠一句我愛你〉。（圖／記者許方正攝）

明年有計劃舉辦北中南演唱會，更想辦一個金門的粉絲見面會，讓粉絲飛過去金門見他好像也蠻好玩的。現場年紀最小的歌迷僅5歲，也有和爸爸一同參加cover比賽，讓他看見影片都瞬間融化了。



謝和弦簽唱會上也詮釋新歌〈夠愛〉，更慶祝MV突破百萬點擊，現場進行「夠愛見證儀式」，正式揮別爭議陰霾、在作詞作曲欄位簽下自己名字，大方對外界宣告詞曲都是謝和弦，他開心分享：「我是很樂於分享的人，當年一起創作〈牽心萬苦〉的音樂圈好伙伴康友韋，這次〈夠愛〉的作曲也有一起參與，所以也分享一起掛名 ，不佔為己有，這才是真的夠愛吧 ！」

明年有計劃舉辦北中南演唱會的謝和弦表示，想辦一個金門的粉絲見面會。（圖／記者許方正攝）

最後，謝和弦重新詮釋唐禹哲〈只欠一句我愛你〉，他這麼形容：「會用高中時期的心境來唱這首歌，畢竟當時就是寫歌給喜歡的女生，最後真的就是只欠一句我愛你了。」看著過去那段時期的創作至今影響力無窮，他有感說：「我的音樂創作就像是宇宙訊息，希望讓聽到的朋友接收進腦裡，真實的詞曲扣人心弦撫慰人心，那就是我存在這世界上的意義。」

