謝和弦曾諷「舔共還合法要飯」 陳德修獲賠39萬現況曝

陳德修巡演迎來今年最終場。陳德修工作室提供

曾因〈夠愛2.0〉著作權爭議與謝和弦對簿公堂的陳德修，當時法院判決謝和弦須賠償14萬元，其所屬馬槽公司須賠償25萬元，謝和弦事後在IG發文嗆陳德修「舔共還缺錢」、「記得來法院合法要飯」，雙方衝突鬧得沸沸揚揚。事隔多時，陳德修近況曝光，正式公布好消息。

陳德修「本能」巡迴演唱會20日在南京迎來今年最終場，這已是他連續第二年選擇南京作為年度巡演終站，他稱自己其實很喜歡隔一年回到同一座城市演出，「有一種『我又回來了，你們還在嗎？』的感覺。」演唱會結束後，他預告明年至少會推出三首不同風格的新作品。

回顧整個巡演歷程，陳德修坦言，最難忘的並非掌聲，而是多場突發狀況帶來的考驗。他透露，鄭州場演出時吉他Solo完全沒聲音，事後才發現是音控誤關軌道，讓他當場直接重唱兩首歌；深圳場安可時又遇到無線導線沒電，再度加唱；成都場則是在重感冒未癒的狀態下硬撐完成演出，期間還碰上音樂播放異常，所幸最終仍順利落幕。

談到未來規劃，陳德修透露明年仍會持續創作與演出，今年已推出〈Back Off〉、〈孩子〉兩首單曲，接下來也將陸續發表新作品，並搭配全新內容展開新一輪巡演。他期許自己能維持「每年都有新作品與演出」的節奏，也希望未來能前往更多尚未造訪的城市，與更多歌迷見面。

