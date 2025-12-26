謝和弦校唱喊「我不會蹲這邊」邀女學生登台 1句話疑偷酸王ADEN
娛樂中心／蔡佩伶報導
新生代創作歌手王ADEN（王淯騰）日前到某高中校園開唱時，因為一名女學生突然衝上台熱舞，打斷他的表演節奏，讓他當場臭臉蹲下，後續拍片解釋又遭網友質疑帶頭公審未成年女粉，事件不斷延燒，台北、宜蘭的跨年演出更是接連被取消，不過昨（24日）他按照原計畫登上台中某大學校園的舞台，完成了風波後的首場演出。
然而，有網友發現近日歌手謝和弦同樣受邀到台中某大學演出，他在邀請女學生上台，站到舞台中央時，還喊話對方放心，「我不會蹲在這邊」，一番話瞬間逗笑在場學生，顯然也有關注時事。
至於王ADEN風波後並未神隱，而是照常完成台中2間大學的演出，只見當天王ADEN穿著一件紅色上衣登場，在舞台上賣力炒熱氣氛，尤其是演唱到〈雙重人格〉時，王ADEN還開口詢問台下粉絲「我可以大跳嗎」，語氣略帶自嘲，雖然他近日捲入風波，不過台下觀眾依舊給予王ADEN熱情回應，讓他演出順利落幕。
事實上，王ADEN拍片還原事件始末時，雖然表示自己不在意，但卻被發現截掉女學生在舞台上對他鞠躬道歉的畫面，遭到網友痛批是帶頭公審，接連捲入爭議的王ADEN也丟失台北、宜蘭的跨年演出工作，事後，他在社群中發出聲明，強調發出影片是檢討當下自己的臨場反應，絕非煽動網路去傷害學生，不過聲明網友並不買單。
