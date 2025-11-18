謝和弦邀歌范姜彥豐 網表示：「這真的很玄！」

娛樂中心／李筱舲報導



謝和弦近期舉辦新歌簽唱會時，被問及粿粿與范姜彥豐的婚姻風波，他直言自己相當心疼范姜彥豐，並透露已透過經紀人正式發出音樂合作邀約，邀請他一起錄製新歌，目前正等待對方回覆。而謝和弦的太太、同時也是經紀人兼「馬槽音樂」負責人的陳緗妮，也在今（18）日於社群發文，公開這次與范姜彥豐合作的始末。沒想到文章一出，卻引來部分網友謾罵，質疑陳緗妮「當初被指介入他人家庭，如今卻說要幫助外遇受害者重新站起來？」





馬槽音樂負責人陳緗妮今（18）日在臉書分享與范姜彥豐音樂合作的契機及緣由。（圖／翻攝自陳緗妮 Xiangni臉書）





「馬槽音樂」負責人陳緗妮今（18）日在臉書分享此次音樂合作的契機與緣由。她表示，〈我們說好的〉這首歌其實是她幾年前向謝和弦收下的 demo，去年年底由製作人王士榛重新完成編曲，原本預計由她本人（陳緗妮）在未來發行，但近期覺得這首歌似乎有「更適合的演唱人」來詮釋。陳緗妮透露，自己在無意間聽見由嚴爵老師製作、范姜先生譜寫，送給女兒的《守護你的微笑》，並表示：「我認為由這位歌手（范姜彥豐）來演唱更能把謝和弦的作品發揮到最好。」在與謝和弦討論後，就向范姜寄出合作邀約，陳緗妮也說明這次的企劃方向，是希望藉由音樂作品，讓馬槽音樂幫助范姜彥豐做為藝人，以歌手身分重新出發。

陳緗妮（右）希望藉由這次的音樂合作，幫助范姜彥豐（左）以歌手身分重新出發。（圖／翻攝自陳緗妮 Xiangni、范姜彥豐Zack臉書）

文章在社群PO出後，引來不少網友謾罵，質疑陳緗妮過去曾被指控介入別人婚姻，現在竟然回過頭來幫助被綠帽的受害者，有網友表示：「可惜Thread沒倒讚可以按，當初破壞人家家庭的小三，現在搖身一變說要幫助被外遇的受害者站起來？」、「希望范姜最好別跟謝先生沾邊」、「破壞別人家庭的小三，要幫助被人破壞家庭的受害者，這真的很玄」，而陳緗妮也回應表示：「感謝大家的踴躍回覆，就只是剛好覺得歌曲可以有更適合的人來演出罷了。無論合作的寄出有沒有被接受，抑或是有沒有被各位認同，我們仍舊會持續前行，從未改變做音樂以及產出好作品的初衷。」









原文出處：謝和弦邀歌范姜彥豐「推新作」 網表示：「這真的很玄」陳緗妮回應了！

