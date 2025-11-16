謝和弦〈夠愛〉版權風波落幕！親吐敗訴心聲 洩與陳德修私下互動

記者徐珮華／台北報導

謝和弦改編偶像劇《終極一家》插曲〈夠愛〉，並在YouTube上傳〈夠愛2.0〉，遭作曲人陳德修控訴侵害著作權，官司纏訟4年，法院日前判謝和弦及公司「馬槽音樂」須賠償新台幣39萬元。今（16）日謝和弦揮別陰霾，帶著新版本〈夠愛〉出席簽唱會，在作詞、作曲欄位簽下自己名字，正式宣告新曲「詞曲都是謝和弦」。

謝和弦舉辦簽唱會，在新版〈夠愛〉作詞、作曲欄簽下自己名字。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談及官司敗訴心情，謝和弦表示可米製作當初就是登記他作詞、陳德修作曲，因此只能尊重法院判決，「就像電燈好像是特斯拉發明的，可是最後登記、賺錢的是愛迪生。」而他先前將賠償金存放法院，狠嗆陳德修「記得來智慧財產及商業法院合法要飯」，如今坦言雙方仍無聯繫，「我們就把錢放在法院，請他自己回台灣拿。」

謝和弦與陳德修版權風波正式落幕。（圖／陳德修工作室提供）

簽唱會上，謝和弦祭出經典歌曲回憶殺，除了新版〈夠愛〉，也接連演唱JPM〈那不是雪中紅〉、唐禹哲〈只欠一句我愛你〉。提及〈那不是雪中紅〉近日因王子（邱勝翊）捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波再度翻紅，他表示：「代表這首歌很洗腦，當時跟skot陶山一起創作很成功，過了宣傳期大家還是想到就會唱，不同之處可能是我的版本比較有靈魂！」

簽唱會結束後，謝和弦計畫接下來每2至3個月就推出一首新歌，預計明年舉辦北中南演唱會，另外想前往金門舉行粉絲見面會，讓中國的歌迷也能到場欣賞。他透露先前朝聖GD開唱，想要學習對方舞蹈律動的自然，目前許多歌曲也都請舞蹈老師伴舞，喊話歌迷好好期待演唱會。

