謝哲青名字上太空！小行星正式以他命名 NASA資料庫也找得到

【緯來新聞網】作家謝哲青的名字正式飛上太空！天文學家楊光宇（William Kwong Yu Yeung）因深受謝哲青著作《星空吟遊》感動，將自己新發現的小行星以謝哲青命名為「34792 Hsiehcheching」，這項命名已獲國際天文學聯合會小天體命名工作小組（WGSBN）正式接受，並刊載於NASA／JPL小天體資料庫。謝哲青在臉書發文證實此事，坦言收到來信的那一刻，內心充滿感動與驚喜。

謝哲青小行星命名曝光。（圖／翻攝Facebook)

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根據官方命名說明，謝哲青被介紹為台灣旅行與藝術史作家，而《星空吟遊》更被發現者形容為「他所讀過，最具詩意的天文書」。謝哲青表示，《星空吟遊》是他對宇宙、歷史與生命的沉思與想像，未曾想過寫下的文字竟能跨越紙頁，抵達另一位探索星空的人心中，更沒料到這份共鳴，最終會化作一顆真正運行於太陽系中的小行星。



為謝哲青命名小行星的楊光宇，是出生於香港的加拿大籍業餘天文學家，被譽為全球最多產的小行星發現者之一，獲國際小行星中心認證的編號小行星發現數量超過兩千顆，他同時也是週期彗星172P／Yeung的發現者，在國際天文界享有極高聲望。過去他曾以多位華人名人與貢獻者為小行星命名，這次因一本書將星體獻給台灣作家，被視為跨越文學與天文的動人交會。

謝哲青小行星命名曝光。（圖／翻攝Facebook)

謝哲青感性表示，宇宙浩瀚而人的一生短暫，相較於動輒運行數億年的星體，人們不過是時光長河中的匆匆旅人，正因如此，每一次閱讀、每一次相遇、每一次思維的激盪共鳴，都顯得格外珍貴。他強調這份榮耀並非自己獨有，而是屬於所有曾翻開書頁、陪伴他仰望星空的讀者，也屬於每一位相信知識與想像力能照亮未知的人。



謝哲青也分享了一段引發網友共鳴的觀察，他認為小行星特別適合文學，因為它不像恆星能發出自己的光，也不像行星自成一格瑰麗，它微小、黯淡、孤獨，經常只有編號而沒有名字，在文學的類比中，小行星不會是英雄，更接近那些被忽略、漂泊、等待被看見的存在。他最後感謝天文學家的厚愛與心意，表示當再次抬頭望向繁星時，會懷著更加謙卑的心情，記得這份來自宇宙深處的禮物。

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