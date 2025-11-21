謝哲青談謝哲青新書在《青春愛讀書》中陪伴大家走過黑暗
大愛電視節目《青春愛讀書》由作家謝哲青主持，每週一集邀請來自全臺各高中、大專院校學生，由謝哲青在本土文學、世界經典、藝術、科普、生活等多元領域，精選推薦一本書，在節目中邀請一位導讀人，與來自不同背景的學生，透過閱讀心得，深入探討分享觀點，拓展視野，激盪出新火花。節目從2015年開播至今屆滿十年，介紹超過七百本書，超過三千四百位學生參與，呈現節目宗旨「到不了的地方，就用閱讀來抵達吧！」，以輕鬆自在的方式推廣閱讀教育。
(大愛電視節目《青春愛讀書》十週年特別製作主持人謝哲青新書錄影見面會)
謝哲青2025年的全新創作《在黑暗中相遇》十月七日出版，《青春愛讀書》製作團隊特別企劃十週年特別節目暨新書錄影見面會，邀請《青春愛讀書》從高中到大學，陪著謝哲青一起成長的10位鐵粉同學，還有作家朋友及百位報名參加現場錄影的粉絲出席。
(謝哲青主持《青春愛讀書》與舞臺上分享者合影)
即使觀眾經常看到謝哲青在鎂光燈下，但這二十年來他一直都辦法習慣，他處理緊張情緒就是跟所有工作人員及出席的人打招呼，透過彼此眼神、語氣的交流找到安靜下來的力量「我的安靜並不是我要獨處，而是跟大家在一起，他們安定我」。謝哲青聊其他書跟作家都能侃侃而談，唯獨「只要面對自己，就有很多的難言，很多的猶豫，要面對自己是一件最困難的事情」。謝哲青花了十多年的時間，出了十多本書，《在黑暗中相遇》是他生命中的里程碑「帶著我跨過生命中特別的坎」。
(謝哲青在《青春愛讀書》導讀他的新書《在黑暗中相遇》)
《在黑暗中相遇》新書發行的前一個月，謝哲青就先給《青春愛讀書》的10位鐵粉同學先睹為快，同學們分享「我的靈魂跟內在，在看書的一剎那，跟哲青哥融合，可以跟著他走一小段的人生經歷」、「淚水不斷的湧出來，在外面看書都怕嚇到旁邊的人」、「黑暗隱匿的纏綿，好像是我們比較說不出口的，我覺得哲青哥很勇敢」、「透過跟別人的靈魂共振後，再回來省視自己的生命，讀起來是很觸動的」。
(謝哲青在《青春愛讀書》導讀他的新書《在黑暗中相遇》。)
謝哲青為什麼能持續主持《青春愛讀書》長達十年，他的答案跟青少年時期有關。但丁的神曲有九層地獄，是古羅馬詩人維吉爾，引導但丁走出地獄。謝哲青說「我曾經困在地獄的第一層很久」，看到青少年們就會想起他的年少時期，如今他更像維吉爾「我應該要陪著你們走出去」。
(謝哲青主持大愛電視節目《青春愛讀書》十週年)
謝哲青在節目中也分享前往池上找蔣勳，兩個人凌晨四點走在沒有路燈的田梗路上，蔣勳說這是稻米好生長的必經過程，也讓謝哲青更加體悟到「只有充分的黑暗，生命才會成長」。謝哲青形容這場新書見面錄影就像一場「黑暗彌撒」，跟大家一起傾聽分享彼此的脆弱、無助跟困惑，過程中知道自己的生命不是孤獨的，陪伴彼此走下去。謝哲青《在黑暗中相遇》的新書見面錄影，十一月二十一日週五中午12點，於青春愛讀書YouTube頻道首播，十一月二十三日週日晚上6點大愛頻道首播。
(謝哲青主持《青春愛讀書》十年，與百位民眾錄影粉絲合影)
青春愛讀書臉書
https://daai.pse.is/7cjk7f
青春愛讀書YT頻道
https://daai.pse.is/7cjken
