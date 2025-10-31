謝哲青11月3日雲林開講！ 以閱讀與旅行開啟人生新視野

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處為推廣閱讀風氣，延續閱讀品牌「微冊角落」理念，將於11月3日（星期一）下午2時至4時，在縣府大禮堂舉辦「微冊角落文學講座」。特別邀請知名作家、旅行家謝哲青，以「旅行、閱讀與人生風景」為題，分享他如何透過閱讀與旅行打開世界的門扉，啟發人生多元視野。

謝哲青以深厚閱讀素養與豐富旅行經驗，長期啟發無數青年與讀者。他將在講座中娓娓道來生命旅程中的思考與收穫，引領聽眾展開一場知識、文化與心靈的探索之旅。此次講座名額有限，線上報名已額滿，目前開放下午1時50分現場報名，歡迎及早到場，以免向隅。

縣長張麗善表示，謝哲青不僅是知名作家，更是文化推廣者與人生導師，長年倡議閱讀與文化交流，擁有豐富的人生視野。此次講座是一場難得的人文饗宴，期待能引發更多縣民對閱讀的熱情，與謝哲青一同踏上書本與旅行的心靈探索之旅。

文化觀光處處長陳璧君指出，「微冊角落」自106年啟動以來，秉持「讓整個雲林都是你的圖書館，讓閱讀成為日常」理念，致力將閱讀融入生活每個角落。此計畫於SDG4「優質教育」指標中脫穎而出，2024年獲「台灣永續行動獎金獎」，2025年再獲「亞太永續行動獎銀獎」。目前已有349家微冊角落加盟店，包括咖啡館、書店、文創空間及在地小店，不僅遍布雲林，更擴展至全國甚至韓國與日本，讓閱讀影響力從雲林走向世界。

為延續閱讀熱潮，「微冊愛閱讀生活節」將於11月22日（六）在斗六行啟記念館登場，活動包含閱讀路跑、野餐市集、草地音樂會、展覽、說故事活動及二手書交換，邀請大小朋友一同參與，體驗閱讀融入生活的美好。更多活動詳情與即時資訊，請持續關注「微冊角落」及雲林縣公共圖書館粉絲專頁，誠摯邀請所有喜愛閱讀與旅行的朋友踴躍參與，一同享受閱讀與生活的無限可能。