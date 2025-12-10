謝嘉鴻士官長行善揚愛 獲頒「八德獎」殊榮

記者葉軒瑜/臺北報導

「114年全國好人好事代表八德獎」昨日頒獎，32位得獎者接受表揚，透過其善行義舉展現人性光輝。陸軍步兵104旅謝嘉鴻士官長擔任8年消防鳳凰志工，利用從軍時取得中級救護技術員 （EMT-2）專長投入志願服務，持續不懈投入社會公益，獲頒殊榮。

為傳遞社會正面能量，中華民國表揚好人好事運動協會昨日頒發 「114年全國好人好事代表八德獎」，並由臺北市長蔣萬安、國防部常務次長楊中將、內政部常務次長吳堂安等人擔任頒獎人，表揚善行義舉，期帶動民眾共襄盛舉，共同為社會盡更多心力。

謝嘉鴻自民國106年迄今擔任8年消防鳳凰志工，長期協助地方消防單位執行義務救護工作，榮獲多次救護技術操作評比優良，並於平時在社區內宣導正確急救知識。此外，謝嘉鴻長期保有捐全血及捐款助人習慣，將保家衛國的職責延伸到社會弱勢的關懷，營造善的循環。

謝嘉鴻表示，印象最深刻的是，在執行義務救護期間遇到許多到院前心肺功能停止（OHCA）患者，透過所學救護技術專長與團隊一起挽救許多患者，也體認到生命的價值與珍貴，這也是他持續投入公益的動力，未來將持續發揮軍旅所學，成為民眾生命中的力量。

謝嘉鴻士官長擔任8年消防鳳凰志工，以中級救護技術員 （EMT-2）專長投入志願服務，獲頒八德獎殊榮。（記者葉軒瑜攝）