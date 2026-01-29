謝國樑上任3年接管破萬戶 基隆污水接管率達6%「進度超前」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

近日外界質疑基隆市長謝國樑上任3年，污水管接管率過低，基隆市政府副發言人鍾明今（29）日召開記者會拿出數據說明，強調3年已接管戶數共10071戶，約占全市總戶數6%，「進度超前」；她並提及未來進行接管作業時，市府將召開公聽會或政策說明會，由謝國樑親自說明過去進度及未來工作方向。

鍾明表示，謝國樑自112年上任至今，積極佈建污水管地下工程，雖然此項工程可能帶來交通黑暗期的隱憂，但經過努力溝通協調，全市總戶數為168,322，至今已完成接管戶數共10,071戶，約佔全市總戶數6%，平均每年接管3357戶，這也超出謝國樑上任前，108至112年的每年接管平均數3155戶。

「原本規劃市區管線計劃長度為3822公尺，截至114年已經完成鋪設4372公尺，進度也已經超越原定目標。」鍾明說明，由於污水管下水道工程佈建有一定困難性，也因為過去接管的經驗，未來市府將召開公聽會或政策說明會，由謝國樑親自說明過去進度及未來工作方向，透過面對面的機會，減少工程帶來鄰里之間的摩擦，提高工程配合度。

另外，鍾明表示，基隆市府預計於115年上半年完成北港（基隆港）系統仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正汙水幹線之貫通工程，同時完成中正左幹線及田寮左右幹線銜接作業。她強調，未來將逐步規劃進行南榮幹線以及中山區西定幹線及牛稠幹線污水幹線工程，將本市北港系統（仁愛區、中山區）污水幹管銜接至和平島水資源回收中心，逐步完善全市污水處理系統。

照片來源：基隆市政府提供

