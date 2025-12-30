謝國樑不希望台灣像烏克蘭 侯友宜籲團結提升自我防衛

共軍圍台軍演，基隆市長謝國樑和新北市長侯友宜表示，不樂見台灣像烏克蘭發生戰亂。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆在過去戰爭史上都扮演第一線角色，基隆市長謝國樑三十日呼籲，每個政策和決定都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣，未來會有戰亂；新北侯友宜市長則期望全國不分黨派，「一起共同面對、一起承擔」。

謝國樑表示，這次軍演涵蓋範圍包括基隆外海，過去的軍事衝突，基隆都是扮演第一線角色，基隆市民更認知到，基隆及台灣民眾都更需要和平，需要繼續朝此方向努力推進，市府除持續在工作崗位做好，同時呼籲姊妹縣市、中央政府，每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣，未來會有戰亂，雖然基隆在國防無法扮演太多角色，但基隆民眾比台灣各地方更了解和平的可貴。

侯友宜則說，面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對挑戰，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其我們自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全，台海的和平及穩定，這是大家共同的目標和方向，「我們一起共同面對、一起承擔」。