謝國樑任內"基隆污水接管率"超低 綠轟:施政死當

基隆市近期頻頻鬧''水災''，不是河水遭污染，就是自來水管線破管停水。現在民進黨基隆市黨部又指控，市長謝國樑上任3年多，年平均污水接管率不到1%，根本就是''施政死當''，不過市府大陣仗反駁說，接管率不是1%，是6%。

「謝國樑市長，你必須反省，你必須跟市民朋友道歉，為什麼你的污水接管率執行率如此的低迷！」民進黨基隆市黨部執行長余睿柏拿著手版，端出數據，民進黨基隆市黨部指證歷歷，痛批基隆市長謝國樑任內，污水接管率太低，施政死當。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，「請問謝國樑市長，你上任三年編列了10億元的污水接管的預算，為什麼你平均每年的接管率只增加1%，特別是我們看到這張圖卡，在最近兩年112年到114年，其實你的污水接管率不到1%，從43.98%到44.76%甚至連1%都不到」。

謝國樑任內"基隆污水接管率"不到1％ 市府:是6％（圖／民視新聞）基隆市政府發言人呂謦煒駁斥說，「112年至114年污水接管戶數統計表，我們三年來一共接了10071戶，這是真金不怕火煉的數字，相較於總戶數16萬8000多戶，其實我們三年來已經增加了大約6%的接管率。」

民進黨剛開完記者會，市府立刻回應，從發言人、副發言人，連前後任工務處長通通都到了。

謝國樑任內"基隆污水接管率"不到1％ 市府:是6％（圖／民視新聞）基隆市工務處長簡翊哲也說，「我們表定應該接3822公尺，但是在我們前後任處長的努力之下，在112年、113年、114年這三年內，我們完成了4375公尺」。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，「不管是國民黨張通榮市長，還是民進黨的林右昌市長，我們的污水接管率成績，都遠遠高出於你，謝國樑市長任內的污水接管率」。基隆市府大陣仗，回擊效率高，但到底基隆市府的污水接管率是1%還是6%，外界仍是霧裡看花。謝國樑上任3年多，做了那些施政？執政效率好壞，市民眼睛雪亮。





