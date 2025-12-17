謝國樑來訪雙方談都市計畫 侯友宜：基隆捷運開發讓基隆主導
基隆市長謝國樑今天率員參訪新北市政府，並且和新北市長侯友宜就基隆捷運及都更等議題交換意見。（圖片來源／信傳媒資料照片）
新北市長侯友宜今天（17）日指出，在基隆捷運的興建上，他要求新北捷運局在捷運沿線的整個開發，一定要讓基隆市能夠通盤完全掌握，也要由基隆市來主導。
基隆市長謝國樑今天率市府團隊就都市計畫及都市更新審議等議題，參訪新北市政府，並和新北市長侯友宜見面，侯友宜熱情接待謝國樑，雙方也交換禮物及合影。
謝國樑找侯友宜，取經捷運搭配都市更新方法
謝國樑、侯友宜二人交換意見，謝國樑團隊並就基隆捷運向新北市取經「大眾運輸導向型發展（TOD）」為導向的都市發展策略，讓捷運蓋到哪、就都更到哪，帶動捷運站周邊發展。
侯友宜說，已要求基隆捷運沿線開發，一定要讓基隆市通盤掌握及主導，他還要求新北捷運局在捷運沿線的整個開發，一定要讓基隆市能夠通盤完全掌握，也要由基隆市來主導，新北市捷運推動上要做得更快，希望今年底或明年初就能有好的開始。
侯友宜指示，讓基隆主導基隆捷運的開發
侯友宜表示，新北市和基隆市是大台北生活圈，應一起並肩作戰，尤其是在捷運系統等緊密結合在一起，他也了解基隆必須要藉著捷運系統做都市風貌改變。
根據基隆市政府公開資料，基隆捷運計畫總長度15.6公里、一共經過13座車站，總經費預估696.99億元，連結基隆市、新北市汐止進入台北市南港終站。
基隆捷運勢必通過汐止而進入南港
基隆捷運第一階段路線由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段之SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入臺鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31。
謝國樑表示，從去年到今年，2市花了很多時間在談如何捷運開發，基隆市正在一個轉折點，面對非常多的老舊建築物，都市更新是刻不容緩的議題，所以特別來跟新北學習「都更三箭」，希望由政府來推一把，讓老舊建物、海砂屋或有些危險建築都能都更，一起努力開發捷運，一起打造更新的城市。侯友宜則強調，新北和基隆要共榮共好，一起共同努力讓基隆好，新北就會好，新北好，基隆也一定會好。
