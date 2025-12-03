謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水 議員鄭文婷批：孔鏘市長

記者李鴻典／台北報導

基隆市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內地區實勘疑似污染源頭，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水在11月27日污染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5,000戶，恐在約3天後面臨停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，市府也將自今（3）日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。對此，民進黨基隆市議員鄭文婷批評，孔鏘市長再一筆，「謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人震驚。

基隆市長謝國樑與立委林沛祥及台灣自來水公司在12/2晚間，說明最新水情與供水風險。（圖／翻攝自基隆市政府網站）

鄭文婷指出，基隆自來水疑似出現汽油異味的事件，自上週四爆發以來延燒已整整一週。市府在事件初期反應遲緩，市長謝國樑更在昨日公開表示「到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人震驚。

鄭文婷表示，謝國樑在危機發生後仍參加國民黨黨慶，直到週一上班才開始處理應對，顯示市府對公共安全缺乏警覺與即時應變能力。她質疑：「市長昨天才知道基隆喝基隆河的水嗎？如果連供水來源都不清楚，又怎麼可能在第一時間指示環保局追查污染源？」

鄭文婷強調，基隆河屬於基隆市政府的管理權限，河川污染源的追查與查證，是市府最基本的責任。「謝市長不應混淆權責，現在要做的不是強調水量是否足夠，而是盡速確認污染源是否與這次汽油味事件相關。」

對於市府宣稱在暖暖地區發現疑似污染源，鄭文婷表示，這是否與自來水異味有直接關聯，仍需進一步鑑定與查證，在結果明朗前不應自行下結論。

她並再次提醒，供水調度與蓄水量屬於自來水公司職責，市府應把焦點放在自身必須負責的河川管理。「請謝市長不要再搞錯工作內容，市政府該做的，是找到真正的污染源。」

鄭文婷呼籲基隆市府正視此次事件的嚴重性，立即提升應變速度、強化跨局處協作，並將調查結果向市民清楚說明，避免讓不必要的恐慌與不安持續擴大。

