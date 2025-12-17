謝國樑到訪 侯友宜：基捷沿線開發讓基隆掌握主導

（中央社記者王鴻國新北17日電）基隆市長謝國樑今天率員參訪新北市政府，雙方就基隆捷運及都更等議題交換意見；新北市長侯友宜表示，已要求基隆捷運沿線開發，一定要讓基隆市通盤掌握及主導。

謝國樑今天率市府團隊就都市計畫及都市更新審議等議題，參訪新北市政府並就基隆捷運取經「大眾運輸導向型發展（TOD）」為導向的都市發展策略，讓捷運蓋到哪、就都更到哪，帶動捷運站周邊發展。

侯友宜熱情接待謝國樑，雙方也交換禮物及合影。侯友宜表示，新北市和基隆市是大台北生活圈，應一起並肩作戰，尤其是在捷運系統等緊密結合在一起，他也了解基隆必須要藉著捷運系統做都市風貌改變。

廣告 廣告

他表示，因此，在基隆捷運的興建上，他要求新北捷運局在捷運沿線的整個開發，一定要讓基隆市能夠通盤完全掌握，也要由基隆市來主導，新北市捷運推動上要做得更快，希望今年底或明年初就能有好的開始。

侯友宜強調，新北和基隆要共榮共好，一起共同努力讓，基隆好，新北就會好，新北好，基隆也一定會好。

謝國樑表示，從去年到今年，2市花了很多時間在談如何捷運開發，以及共同發展更好的交通路網上面的很多合作。當捷運發展到一個階段，或規劃到一個階段，就應思考到更多聯合開發及都市更新的問題。

他表示，基隆市在一個轉折點，非常多建物屋齡老舊，都市更新是刻不容緩的議題，所以特別來跟新北學習「都更三箭」，希望由政府來推一把，讓老舊建物、海砂屋或有些危險建築都能都更，努力翻轉不符現代都更需求時宜的規定，一起努力開發捷運，一起打造更新的城市。（編輯：李錫璋）1141217