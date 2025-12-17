謝國樑取經 侯分享都更三箭

基隆市長謝國樑率市府團隊到新北市交流都更經驗，與新北市長侯友宜互贈紀念品。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

基隆市多屬老舊城區，都更機能有待翻轉。市長謝國樑十七日率領市府團隊前到新北市政府汲取都更成功經驗，由市長侯友宜接待並分享推動都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等成功經驗，透過彼此政策機制、經驗交流，加深兩市合作與友好情誼。

謝國樑表示，基隆面臨推廣老舊危險房屋都更、公辦都更整合招商、舊城區機能翻轉等課題，需要都更與城市規劃的政策重新再造，打造國際級港口都市風貌；透過學習新北充足經驗，將交流結論帶回導入市政，改變目前較老舊、保守的都市發展政策。

基隆市長謝國樑率基隆市府團隊到新北市府交流都更經驗，新北市長侯友宜率市府團隊接待。（記者吳瀛洲攝）

侯友宜表示，新北市「都更三箭」成果豐碩，一０八年至今多元都更申請量已超過二千一百件，核准一千四百八十一件，是之前累積量的七點九倍，藉由以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助三大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更。

侯友宜指出，「都更三箭」以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助，加速老舊及危險建築物參與多元都更；一一０年成立新北市住宅及都市更新中心，為新北公辦都更注入新量能，成功推動「永和大陳地區」等大面積公辦都更案。

基隆市府團隊到新北市府汲取都更經驗，雙方業務團隊進行交流。（記者吳瀛洲攝）

新北市城鄉局指出，為實現二０三０願景，以板橋、新莊、三重三都心作為發展軸心，並沿微笑三曲線規劃整體開發，隨著新店十四張Ｂ單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，逐步推動城市機能及風貌改造。

市府透過簡化審議流程、訂定通案原則、建立跨部門協調機制等，加速重要都更案件開發期程，使土地使用分區符合城市發展，打造友善宜居城市。