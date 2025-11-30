謝國樑召開自來水油汙跨局處應變會議 徹查汙染源、依法裁罰
基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，雖然水公司30日日表示已無油汙，但有民眾反映水仍有異味。基隆市長謝國樑市長謝國樑今晚召開跨局處緊急應變會議，邀集台灣自來水公司、環保局、工務處、警察局、教育處、消保官及七區區長共同檢視最新檢測數據、汙染追查情形與校園防護措施。謝國樑表示，市府已啟動最高規格應變機制，要求台水與市府團隊全面合作，加速檢測、查源與補救，盡快排除市民疑慮，恢復正常供水品質。
謝國樑表示，自27日事件發生後，經市府溝通要求，台水已停止抽取基隆河原水並改以新山水庫庫存水供應。環保局與警方持續調閱沿線監視器並追查匯流口，但尚未發現明確汙染來源；過去3天巡查也未再出現油污，研判可能為間歇性排放或暗管排放，市府將持續追查並期盼有更多具公權力的單位介入調查。
謝國樑強調，由於事件大規模影響市民用水，市府認定台水已違反《飲用水管理條例》，最快將於明日下午完成第一波裁罰。
針對外界關注的「檢測合格但仍有異味」，台水於會中坦承，部分物質可能呈乳化、溶解狀態，傳統快濾池無法完全去除，加上八堵抽水站油膜感測器故障、初期以人工嗅覺巡查，確實造成應變延遲。市府與消保官質疑台水設備維護與通報流程存有缺口，要求台水提出具體改善方案，包括提升取水監測敏感度、補強告警設備並提高資訊透明度。
在民生與校園防護方面，市府已完成全市7區學校的水質確認，其中受影響的28所學校已全面採樣送驗，其餘供水區維持正常。教育處已要求各校加強水塔清洗與飲用水管理；因應部分地區反映用水不便，市府也要求台水立即增加水車支援，台水承諾將依市府彙整之需求即時調度，避免影響市民生活與校務運作。
謝國樑呼籲，如民眾仍感到家中用水有異味，可先依台水建議操作：先關閉抽水馬達、將水塔內舊水排空，再重新啟動抽水讓新水注入，應可有效改善；如仍有疑慮，可立即聯繫台水，由專人到場協助。他強調，市府會與市民站在一起，並以查源、防護、究責三管齊下，要求台水落實改善，以最嚴謹態度守住市民用水安全。
