謝國樑向中央求助巡防水質

基隆市長謝國樑五日再到碇內前進指揮所，聽取水利署及水公司目前的水情及應變計劃，了解市民最關心的用水狀況。

謝國樑表示，市府願意全力配合台水公司進行所需所及的協助，讓基隆市民的用水安全得到最大的保障。台水公司第一區處處長張子中指出，目前當務之急仍是希望市府協助找出汙染源，另外，請市府繼續排除碇內排水油汙，以利水公司後續再持續進行水質監測與改善。

他指出，基市工務處早上持續清除油汙，台水公司也將以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施，確保水質，預計六日進行採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水，期間預計將加強調度新店溪即翡翠水庫系統及相關水源，供應基隆用水，確保用水無虞。

謝國樑說，水利署及水公司的預估，西勢水庫供給暖暖地區的供水在目前的情況下，截至五日為止，仍有超過十天的供水量，因此供水暫時無虞，請市民放心。他向水利署官員及水公司正式提出，希望邀環境部、水利署、水公司以及基市環保局，共同釐清，用人工、無人機、以及監測儀器，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測，並希望在幾天內可形成共識。

台水公司表示，他們正透過水源調度及增加可用水源方式延長西勢水庫對於暖暖地區的供水時程，努力讓暖暖地區民眾用水無虞的供水時限能夠繼續延長。

謝國樑強調，關於基隆河的汙染源頭，市府正持續與基隆地檢署緊密合作，並報請檢察官指揮辦案。同時，也已請林沛祥委員國會辦公室安排近日立法院經濟委員會，來基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關工作。