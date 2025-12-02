謝國樑宣布成立前進指揮所 曝汙染問題3天未解決：3萬5千戶恐停水

基隆市長謝國樑今（2）日晚間前往碇內地區實勘疑似污染源頭，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。謝國樑指出台水在11/27汙染事件後，改以西勢水庫供應，而如果汙染問題未解決，暖暖及仁愛區部分高地約3萬5,000戶用戶，恐在約3天後面臨停水。對此基隆市府也將在3日成立前進指揮所，全力投入應變。

台水在1127汙染事件後，改以西勢水庫供水。圖／基隆市政府提供

自來水公司指出，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水。若污染未能及時排除並恢復基隆河取水，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將須進行預防性停水。

自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似污染物（呈油狀、乳化白化外觀）仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定污染源頭與排放方式。由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。

基隆市府已將此事件視為重大災難並啟動五項緊急措施。圖／基隆市政府提供

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將此事件視為重大災難並啟動五項緊急措施：

（一）成立前進指揮所：明日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變 （二）跨縣市及中央協助：基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游污染源追查 （三）專家投入：環境部長彭啓明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入 （四）污染清除作業：台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力 （五）司法調查：案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。

張子中補充，由於供水管線複雜，台水將盡力透過區域調度爭取時間，但難度極高；若污染無法迅速改善，提醒受影響居民提前做好儲水準備。林沛祥也呼籲，此次事件需中央（環境部、經濟部、水利署與第十河川分署）、地方與台水共同合作，盡速解決污染源問題，避免大規模停水影響市民生活。

