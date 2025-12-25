謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局

2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。

吳子嘉認為謝國樑連任基隆市長機率很高。（圖取自謝國樑臉書）

吳子嘉24日在其主持的網路節目《董事長開講》中表示，民進黨選對會徵召童子瑋，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。童子瑋上一次罷免謝國樑時，質疑他就在背後操作。吳認為，因為童子瑋跟賴清德的關係，才有機會在民進黨內比較活耀，但實際能力並不突出，因此他對童子瑋的選情並不看好。

吳子嘉認為，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。（圖/資料照）

此外，吳子嘉還提到，童子瑋跟賴清德之間有親戚關係，他最討厭這種事情。如果是他，跟賴清德有親戚關係就會保持距離，以避免給賴清德帶來困擾。

在談及彰化縣長選情時，吳子嘉分析了彰化市長參選人陳素月的情況，指出其背景為新潮流，曾任魏明谷的秘書，所以新潮流全力相挺，其實力不可小覷的。然而，吳子嘉也指出，民進黨在彰化的立委有兩位，就是陳素月跟黃秀芳，原本認為正國會的黃秀芳非常有機會，而且民調遙遙領先，最後奇蹟式一夜之間翻轉9％，結果陳素月出線，他要說這太離譜了，

