謝國樑就職3週年 議員給80分

基隆市長謝國樑就職三週年，在七堵兒童遊樂園發耶誕禮物，強調城市溫度。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

市長謝國樑就職三週年，尋求連任的他二十四日在七堵室內兒童樂園舉行記者會，強調親子與長者照護平台；以及多雨基隆的騎樓整平到一一六年預計完成二萬七千八百九十三平方公尺，較前增加六、七倍。無黨籍七屆議員張耿輝肯定其政績，打八十分。謝國樑認為不要幫自己打分數，應該由市民來打分數，努力做好市政，重大公共工程發包公開透明，經得起檢驗，把基隆打造成品質最好的國際級、能吸引觀光、產業進駐的城市。

廣告 廣告

謝國樑說，這三年做了很多，但仍有很多待努力，先挑三樣覺得很重要的跟大家分享。第一個就是注重雨天孩子的成長環境，希望打造一個舒適、有愛的城市氛圍。所以，室內兒童樂園成果有目共睹，零到六歲已有四十八萬人次孩子與家長參加，滿意度非常高；下一階段要針對更大齡的孩子，包括六到十二歲及十三到十八歲來建置。七堵兒童遊戲場就是第一座六到十二歲的青少年活動場域，未來在城際轉運站有十三到十八歲的青少年的活動區域。

另外，騎樓整平也是施政重點，現在市區比以前平坦，從一一二年起第一期進行廟口周邊與義一路騎樓整平，完成一萬四千六百多平方公尺面積，比過去年完成二千多平方公尺增加六到七倍，未來兩年還有一萬多平方公尺要鋪平，包括田寮兩岸，預計達二萬七千八百九十多平方公尺。

至於親子與長者照護平台，從去年四月起好友數達二萬三千四百九十五人、諮詢人數六千一百人次，服務品質及滿意度高達百分之九十九點七。

謝國樑說，其實市政是需要規劃的。在第一年大家都知道預算並不是自己編列，要做的建設也需要準備籌備，第二年才開始進行。事實上有做很長遠的規劃，一月份在七堵將迎來基隆捷運的第一個動工典禮，未來的聯開、新的市政開發及舊市區的重新打造，包括崁仔頂魚市的遷移、新市場再造等。

張耿輝肯定市長政績打八十分。謝國樑認為應該交給市民來打分數，持續努力市政，做得好就是連任最好籌碼。