謝國樑市場發紅包 寓意好事發生

基隆市長謝國樑(右)發紅包，向民眾提早拜年。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節將近，市長謝國樑今日上午前往信義市場及仁愛市場，發送「2026 Horse發生」一元紅包(諧音好事發生)，向市場攤商及採買年貨的民眾拜年，祝福大家在新的一年生意興隆、闔家平安健康。

市府今年設計的1元紅包以可愛小馬為主軸，象徵活力、希望與向前奔馳的力量，封面標語「2026 Horse發生」則巧妙取自「好事發生」的諧音，期盼透過這份小小心意，讓市民迎接嶄新的馬年，讓好運天天相隨、好事接連發生。

謝國樑先後到信義市場和仁愛市場發紅包，早上採購年貨的民眾相當多，許多民眾開心合影、互道恭喜，為市場增添滿滿年節氛圍。

