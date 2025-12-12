謝國樑強調對毒駕、酒駕零容忍 要求警察局強化查緝量能

針對1死2傷的毒駕車禍事件，市長謝國樑強調對毒駕、酒駕「零容忍」，要求警察局強化毒駕、酒駕查緝量能。（記者趙智偉攝）

基隆市於12月9日發生重大毒駕車禍事件，釀成1死2傷悲劇；市長謝國樑強調，他對毒駕、酒駕的立場「零容忍」，涉及公共安全，絕無模糊空間，對於這次毒駕事件，他已指示警察局依據被害人保護機制全力協助死者、傷者家屬後續事宜。

市長謝國樑表示，對於這件毒駕造成嚴重傷亡，他感到沈痛、難過，9日晚間發生毒駕車禍後，他隔天便到醫院探視傷者並慰問家屬，了解需求並提供必要協助；家屬起初對於警方頗有怨言，家屬認為明明傷勢嚴重，但警方卻對外說明是擦挫傷，他對家屬的怨言進行了解後，得知警方是在現場經由消防人員的陳述，才有傷者傷勢的說法。

謝國樑指出，基隆市對於毒駕、酒駕非常重視，警方執行路檢實務上，面對酒駕與毒駕的態樣略有不同，而毒駕近年持續攀升，他對毒駕、酒駕的立場「零容忍」，涉及公共安全，絕無模糊空間，已要求警察局全面強化毒駕及酒駕查緝量能。

警察局長林信雄表示，這起毒駕事故發生後，他便指示分局人員前往醫院慰問傷者與家屬，相驗當天，也指派偵查隊長對家屬進行關懷及表達後續協助的需要；由於被害人家屬希望肇事者或家屬出面，這一部分，由於陳姓肇事者已被法官裁定羈押，警方於是聯繫陳的家屬，由於陳的家屬是位中風的母親，陳母雖然表達願意出面，但因中風無法前往向被害人及其家屬致歉。

林信雄指出，基隆市警察局為防制毒品犯罪，降低因毒品犯罪而衍生的各類犯罪，以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心目標，針對轄區特性，規劃各項查緝工作，不斷精進緝毒量能。

林信雄說，114年4月14日起編排「閃耀基榮」專案路檢勤務，各分局加強規劃夜間、深夜時段在全市35處重要截點及縣市交界處的路口或路段實施路檢勤務，每日夜間及深夜擇定8處不同時段及地點，攔檢盤查可疑人車，以防範不法，維護基隆治安，截至11月30日止，已查獲各類刑案計54件。

林信雄提到，警察局自114年1月至11月，查獲毒品案件1325件、逮捕1321人，比去年同期增加403件、368人；另針對近期頻傳的毒駕案件，強化查緝力道，114年迄今，已查獲142件，相較去年同期增加76件，成長115%。

林信雄表示，警政署為杜絕駕駛人僥倖心態，防範毒駕肇事發生，自114年9月5日至12月31日，推動全國同步「查緝毒駕犯罪專案」，截至12月4日止，基隆市警察局查獲毒駕66件，為分組評比縣市警局中查緝最多的縣市。

據指出，32歲的陳姓男子，12月9日晚間近7時左右，駕駛黑色賓士轎車行經南榮路段，突然急駛撞上路旁車輛及路人，當場造成3人受傷、7車受損；警方到場在肇事車輛駕駛座查獲依托咪酯毒品，當場對陳實施毒品唾液快篩，呈現陽性反應，依毒品危害防治條例、公共危險、殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢察官詢問後，向法院聲請羈押，10日晚間11時法官裁定羈押。其中，1名出門倒垃圾被撞傷的73歲陳姓老翁，經醫護全力搶救，於11日凌晨宣告不治。