謝國樑推動在地健康老化

基智憶起奧運會全市共有十一處失智社區服務據點組隊參賽，市長謝國樑親自到場為長輩加油，與參賽長者同樂互動。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市長期照顧服務管理所七日與基隆市職能治療師公會於市立體育館舉辦「二０二五基智憶起奧運會」，全市共有十一處失智社區服務據點組隊參賽。市長謝國樑親自到場為長輩加油，同時與參賽據點長者同樂互動，會場充滿笑聲與活力。

謝國樑表示，面對高齡化社會，如何讓每位市民「健康老化」是市府的重要工作。其中，維持腦部健康與活躍社交更是延緩失智的關鍵。他指出，今年的主題活動以奧運會為概念，是強調對比賽的重視，希望透過趣味化的目的性遊戲，讓長輩在輕鬆愉快的氛圍中保持身心健康，也鼓勵更多社區據點持續發展多元課程，讓長者都能在熟悉的社區裡快樂老化。

廣告 廣告

今年活動以「復古、懷舊」為主題，舉行「復古 Party 星光大道」、「支援前線」及「桌球九宮格」三大趣味競賽。其中「復古 Party 星光大道」最受矚目，長輩盛裝登場，穿上珍藏的禮服、西裝、旗袍走上紅毯，神采奕奕的模樣讓家屬紛紛拍照紀錄，現場氣氛熱烈、溫馨。其他兩項競賽也展現據點長輩們的注意力、動作協調與團隊合作精神。

衛生局局長張賢政指出，「多動腦、多運動、多社交」是延緩失智及失能最重要的三大原則。長照三點０已將全年齡失智者納入服務範圍，基隆市也積極推動認知促進課程、失智友善社區與早期篩檢，從過去的被動照護正式走向前端預防。

基隆市職能治療師公會理事長沈哲宇表示，職能治療專業自長照一點０以來即深耕社區，每年舉辦的「基智憶起奧運會」都能看見長輩展現自信與成就，是投入社區復能服務最令人感動的成果。