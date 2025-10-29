謝國樑施政總報告 財源減縮 建設面臨大挑戰

市長謝國樑昨日上午在市議會做施政總報告時指出，基市統籌分配稅款由58.2億元增加為73億元，雖有成長，惟中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89.42億元，以致115年度總收入下修至237億元，較114年度減少約17億元。

謝國樑表示，面對財源減縮，基隆市在維持市政運作、推動社福與教育支出、延續性工程及既定政策上，均面臨嚴重挑戰；115年度財源受到中央預算減縮影響，因中央可運用財源減少4,165億元，並修正補助辦法，將原公式分配的一般性補助改為須向各部會申請，且提高地方自籌比例，使基市財源充滿不確定性，自籌負擔亦大幅加重。

廣告 廣告

謝國樑指出，在總體財源不增反減的情況下，基隆市編列115年度總預算，秉持量入為出與維持財政紀律的原則，優先確保市政正常運作與市民權益。

謝國樑說明，預算籌編配合施政計畫及財源情形，由各局處共體時艱、通盤檢討，依輕重緩急與優先順序審慎編列；優先辦理年度施政重點事項，維持各機關經常業務運作，支應法決定及契約義務支出，延續前年度未完計畫，並辦理經議會同意之墊付款事項，整體以穩健踏實推動市政發展為目標。