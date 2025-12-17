謝國樑為「都更經驗」拜訪新北市府 侯友宜曝3大政策加速都更：近年核准量提升8倍

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

基隆市長謝國樑今（17）日率團拜訪新北市政府，為都更經驗取經，新北市長侯友宜親自接待，並分享新北市3大都更政策，包括大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等成功經驗，希望能透過彼此政策機制、經驗交流，加深城市間的合作與友好情誼。

侯友宜透露，「都更三箭」達成豐碩的成果，從2019年至今，新北市多元都更申請量已超過2100件，核准1481件，是之前累積量將近8倍，藉由以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助3大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，並且隨時滾動檢討各項行政規則及流程，精進審議效率，提供民間辦理都市更新需要的各種協助。

侯友宜提到，新北市以板橋、新莊、三重三都心作為發展軸心，並沿微笑三曲線規劃整體開發，隨著新店十四張B單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，逐步推動城市機能及風貌改造。

此外，市府透過簡化審議流程、訂定通案原則、建立跨部門協調機制等，加速重要都市計畫變更案件開發期程，使土地使用分區符合城市發展，並增加核心地區公設空間，同時透過引導私人捐贈設置公益設施，打造友善宜居城市。

市府補充說明，訪基隆市府團隊，也正面臨到推廣老舊危險房屋都更、公辦都更整合招商、舊城區機能翻轉等課題，新北市分享都市更新審議推動經驗及都市計畫變更審議機制上的成功經驗，彼此交流相長、獲益匪淺。

