謝國樑現在才知基隆喝基隆河的水！ 議員批「孔鏘市長」再一筆

市議員鄭文婷批基隆市長謝國樑「孔鏘市長」。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河11月27日發生油污造成自來水污染事件，市府和水公司今天在暖暖區碇內開設前進指揮所，清除淤泥追查污染源，但民進黨市議員鄭文婷和吳驊珈今天指「孔鏘市長」再一筆，「謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，同時指市府反應遲緩。

鄭文婷指出，謝國樑在危機發生後仍參加國民黨黨慶，直到週一上班才開始處理應對，顯示市府對公共安全缺乏警覺與即時應變能力。她並質疑「市長昨天才知道基隆喝基隆河的水，連供水來源都不清楚，又怎麼可能在第一時間指示環保局追查污染源？」

鄭文婷強調，對於市府宣稱在暖暖地區發現疑似污染源，是否與自來水鎮油味有直接關連，仍需進一步鑑定與查證，在結果明朗前不應自行下結論，請市府負責找到真正的污染源。

鄭文婷和吳驊珈認為，市府應變能力不足，應立即提升應變速度、強化跨局處協作，應將查緝肇事者進度、明確的補償規範，甚至科學的水質恢復數據等結果向市民說清楚，讓市民能早日安心恢復正常生活。

市議員吳驊珈指市府反應能力不足。(記者盧賢秀攝)

基隆市政府與自來水公司在暖暖碇內開設前進指揮所，清除淤泥追查污染源。(記者盧賢秀攝)

