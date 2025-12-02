謝國樑稱水面油膜感測器故障 台水駁：報廢未拆

基隆市 / 綜合報導

基隆河遭到油污染，從11月27日至今(2)，基隆許多居民還是表示有汽油味、不敢用水。環保局表示，經調閱監視器後，已發現可疑車輛，正針對相關車輛及沿岸可能排放廢油的工廠逐一清查。而對於哪個環節出錯？基隆市長謝國樑明指水面油膜感測器故障，但對此台水表示沒有故障，只是現場兩支的其中一支已經報廢，但還沒有拆。

民眾說：「都還有味道，嗯，味道很重。」台水補水車一到，民眾搶著拿自備的桶子把水裝好裝滿，因為11月27日至今，自來水還是有汽油味，能不用就不用，民眾VS.記者說：「只能讓它慢慢揮發，不就要整個月了，(民怨)危機處理太慢，好幾拍喔，等清水塔，我問過管理室，好像是還找不到廠商過來。」居民們人心惶惶，更想問到底是哪個環節出問題，而市府與台水說法出現分歧。

基隆市長謝國樑說：「(環保局檢查)水面油膜感測器，為故障的狀態，也就是說水公司並沒有足夠的儀器，去發現跟偵測它這次油污的污染。」台水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「沒有故障，是沒有辦法偵測到，其實我們是聞得到那個氣味，可是我們的水質的部分，是沒有問題。」

攻防戰場聚焦水面油膜感測器，市府表示八堵抽水站有2支，其中一支故障，但台水澄清，有1支正常運作中，而另外一支沒有在用，已經報廢只是沒有拆，至於原因是過了使用年限，而誰給擔心害怕的居民，一個交代，也另闢戰場。

基隆市長謝國樑說：「(是否是規模)擴大的一個理由之一，後續可能要請水公司來跟大家說明。」台水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「確實是什麼物質，那可能要請環保局這邊，再將檢驗的物質部分，跟各位民眾來說明。」即使如此，追查污染源，仍是各界共識。

基隆市府環保局長馬仲豪說：「(調閱監視設備)疑似的這些車輛，包含沿岸這一些可能排放的工廠，我們都有逐一清查跟採驗。」而對於台水初步檢測，懷疑是柴油碎片造成異味，市府表示還在檢驗中，基隆地檢署也組成專案小組偵查，以嚴謹迅速為原則詳盡查辦。

