即時中心／温芸萱報導

基隆河出現不明油污污染原水導致約15萬戶市民用水受影響，至今已1個星期。基隆市長謝國樑昨（2）日卻稱「才知道喝的是基隆河的水」，遭民進黨市議員鄭文婷砲轟「謝國樑市長，你真的醒了嗎？你到現在才發現你是基隆市長嗎？」鄭文婷要求市府立即查明污染源，強調基隆不需要推責任的市長，她將持續監督市府守住市民飲水安全。

基隆市近日爆發大規模自來水異味事件，許多居民接連反映，自家水龍頭流出的自來水竟散發「濃濃汽油味」，無論刷牙、洗澡，甚至煮飯喝水，都被刺鼻油味嗆得難以忍受；估計受影響戶數多達15萬戶，引發民眾恐慌。自來水公司事後證實，八堵抽水站上游的基隆河出現不明油污，部分受污染原水在未完全阻隔前便流入供水系統，才造成這波異味危機。

不過，民進黨基隆市議員鄭文婷今日在臉書發聲，痛批市府反應慢半拍，質疑謝國樑「到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人大開眼界。她直言，異味問題已持續一週，從上週四延燒到今天，但市長卻在昨日才說出「原來基隆的飲用水取自基隆河」這番話，讓她忍不住質問「謝國樑市長，你真的醒了嗎？你到現在才發現你是基隆市長嗎？」

快新聞／謝國樑稱「才知道喝的是基隆河的水」 鄭文婷轟：才發現你是市長嗎？

民進黨基隆市議員鄭文婷。（圖／翻攝自鄭文婷臉書）

鄭文婷指出，事件爆發當下，謝國樑仍在參加國民黨黨慶活動，直到週一上班後才開始著手補救。她質疑，市長這樣的反應速度，如何讓市民安心？若連供水來源都不清楚，又要如何第一時間指示環保局追查污染源、掌握狀況並守住市民最基本的飲水安全？

接著，她強調，基隆河為市府管轄範圍，水域污染的責任也在市政府，找到污染源才是當前最重要的任務。市府雖對外表示在暖暖地區找到疑似污染來源，但究竟是否與這次自來水汽油味事件相關，仍需進一步鑑定與查證，貿然下定論，恐怕只會卸責、誤導市民。

最後，鄭文婷也重申，供水量、蓄水量等問題屬台水職責，市政府應專注的，是查明基隆河污染、究責源頭，而不是推卸責任。她強調，基隆市民需要的是「面對問題、掌握資訊、立即行動」的市政府，而不是互踢皮球的官員。她承諾會持續監督市府，「市民的水，我一定會守住」。





