謝國樑糗了！遭踢爆「重大建設執行率超低」零進度工程全曝光

即時中心／高睿鴻報導

台灣各地今（2026）年底將改選縣市長，因此，每位首長的施政效能，都格外受到外界檢視。面對拚連任野心勃勃、之前也陸續做出許多市政承諾的基隆市長謝國樑，民進黨基隆市黨部卻挖出資料質疑，其市政執行率堪稱「死當」水準，且承諾檢討依然跳票。綠營因此要求謝國樑，應該少畫市政大餅、多加注重執行面。

綠營基市黨部指出，謝國樑早在去年8月23日即公開表示，將檢討重大建設執行率偏低的問題，但至今已過去100天、約4個多月、甚至已進入新的1年，市民卻仍未看到任何一份具體、完整的檢討成果報告。與此同時，市府竟還宣布自今年1月起，啟動新一輪巡迴7區的「公民座談會」，綠營認為，這顯示市府在施政節奏與順序上，顯然出現嚴重錯置。

民進黨基隆市黨部進一步指控，謝國樑的新年計劃可用一句話概括，「一直在聽，但沒在做」，市府只是急著展開新的對話機制、營造選舉承諾；但前一次對市民、議會、社會做出的檢討承諾，至今都仍未交代清楚。綠營黨部開轟，這樣的作法只會讓市民質疑，市府究竟想真正解決問題、還是不斷假裝聆聽，卻遲遲沒有結案與成果。

民進黨基隆市黨部曬出數據，質疑市長謝國樑的施政效能。

民進黨基隆市黨部曬出數據，質疑市長謝國樑的施政效能。（圖／民進黨基隆市黨部提供）

謝國樑市府的施政效能有多低？黨部指出，依據基隆市審計室公布的2024年度決算審核報告，基隆市政府共列管32項台幣5000萬元以上重大公共工程、年度可支用預算總額為38億760萬餘元，但實際執行金額僅14億707萬餘元，整體預算執行率只有36.95%。其中，執行率未達80%的計畫共有25項，占比約78%；未達10%的有 9 項，占約28%；不到5%的有4項，另有3項全年完全未執行。

黨部進一步說明，多項與市民生活高度相關的計畫，也仍停留在極低進度、甚至零執行狀態。包括「引進水陸兩棲運具計畫」年度預算5000萬元、執行率0%；「旭川河水質改善現地處理工程」年度預算941萬1000元、執行率0%；「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」年度預算1544萬3000元、執行率0%。

此外，「基隆市社福大樓身障新創基地計畫」年度執行率1.18%、「南榮公墓生命典藏館」年度執行率1.59%、「大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0（第二階段）」年度執行率2.24%、「提升公共圖書館閱讀環境計畫」年度執行率3.31%，皆遠低於合理期待。

民進黨基隆市黨部曬出數據，質疑市長謝國樑的施政效能。

民進黨基隆市黨部曬出數據，質疑市長謝國樑的施政效能。（圖／民進黨基隆市黨部提供）

所以黨部強調，今天之所以站出來，就是想提醒市府，若要拋出新的議題、開啟新的座談前，應先對既有承諾與檢討結果負責任。謝國樑去年8月已明確承諾，要檢討重大建設執行問題，但如今超過100天過去，市民理應看到清楚的檢討內容、改善方向與具體時間表，而不是只聽到「新的開始」。

黨部最後呼籲，新的1年，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，而應誠實面對數字、清楚交代責任。黨部也請謝國樑向市民說明，過去 100 多天究竟檢討了什麼？哪些計畫已有改善？哪些仍然卡關？以及接下來的執行時程與負責單位為何？黨部強調，唯有先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」，才不會只是另一種形式的停滯。

