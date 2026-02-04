即時中心／高睿鴻報導

台灣各地今（2026）年底將改選縣市長，因此，每位首長的施政效能，都格外受到外界檢視。面對拚連任野心勃勃、之前也曾做出許多市政承諾的基隆市長謝國樑，民進黨基隆市黨部今（4）日大動作質疑，他簡直就是「欠錢市長」、而且「欠錢欠過年」；同時，也趕在過年之前，羅列謝國樑上任至今，一系列的跳票政見。綠營基市黨部提醒市民，接下來務必留意，市長可能會繼續許下很多新年新希望，但最終都未必能實現。

市黨部執行長余睿柏首先指出，謝國樑首個跳票政見，就是「染疫慰問金」，且到現在都還沒兌現，看來又要再一次欠錢欠過年。他說明，謝國樑2022年競選市長期間，以斗大看板宣布「謝國樑全國首創，染疫慰問金1萬元」，但2023年上任後不到半年，隨即宣布政見跳票、最終只發給3000多名中低收入戶。

余睿柏細算，基隆市染疫人口逾17萬6000人，扣除領到的3000人，另還有17萬多市民沒領到錢；這樣算下來，等同於市長欠了市民至少17億。他因此痛批，謝市府有錢贈發Gogoro，為何沒錢兌現上述承諾？余睿柏也指，基隆人口數也才不到36萬，染疫人口卻超過17萬，幾乎是一半以上的市民，但卻都沒拿到應得的慰問金。

他因此直言，台灣人有個習俗，就是「欠錢不要欠過年」；但兩週以後，這筆錢就要欠滿兩年了，可以說是名副其實的「欠錢市長」。

民進黨基隆市黨部批評市長謝國樑政見跳票。（圖／民進黨基隆市黨部提供）

除了未兌現部分政見以外，余睿柏也進一步提到，謝市長近日還宣布，要召開公民團體座談會；原本感覺誠意十足，卻沒想到，現在竟改換副市長邱佩琳「代打」。他表示，許多地方的居民都批評，之前面對選舉的時候謙卑、鞠躬，現在選上卻不見人影；余睿柏不禁質疑，會不會是因為無法回應市民的問題、只能放生各局處的公務人員，前往第一線接受批評？他批評說，畢竟謝國樑宣布的政見，最後總是再次跳票。

綜上述，余睿柏無奈呼籲，希望謝國樑能好好回顧自己的競選政見，盤點有多少是完成的、又有多少是半途而廢、甚至是根本沒做；同時，他也承諾，民進黨基隆市黨部會將繼續召開記者會、為市民發聲，提醒市民勿忘當年謝市長的承諾。「睜開雪亮的眼睛，一起監督謝市長！」，他說。

原文出處：快新聞／謝國樑糗了！遭踢爆1政見跳票「欠市民17億」 基隆一半人口受影響

