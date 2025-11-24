謝國樑藍白合尋連任 綠童子瑋呼聲高

基隆市長謝國樑（左）明年將爭取連任，為國民黨守下台灣頭，民進黨基隆市長選將以基隆市議會議長童子瑋（右）為首選。（張志康攝）

基隆市長謝國樑走過罷免陰影，面對連任被視為勝券在握，不只要為藍營守住「台灣頭」還要贏得漂亮，有賴任內繳出的成績單與對未來4年市政擘畫；被外界稱為「藍白合」最佳示範區的基隆，民眾黨將不推派下屆市長人選，力拚插旗議會成立黨團。民進黨籍市議會議長童子瑋雖未表態參選市長，但在基隆捷運、《財劃法》等議題多次與謝國樑交鋒，以鴨子划水之姿成為綠營首選。

基隆選民結構長期藍大於綠，謝國樑本屆以9萬6784票、得票率52.92％打敗民進黨候選人蔡適應的7萬1354票、得票率39.01％，斬斷前市長林右昌延續綠色執政，重現基隆藍天。

謝國樑歷經罷免案後，去年底即宣示有意爭取連任，黨內人士分析，今年再次挺過國民黨基隆立委林沛祥被罷免，2次期中考結果已驗證連任機會相當高；但面對明年選戰，謝國樑除有執政優勢與家族長期深耕地方的深厚基礎，必須拿出青年電動機車、基捷第2階段等讓市民滿意的執政成績和對連任後的規畫，才有辦法擴大藍營票源及支持度。

謝國樑在民國111年市長選舉中獲得民眾黨前黨主席柯文哲力挺，當選後邀民眾黨籍邱佩琳出任副市長，讓基隆市成為全國「藍白合」成功示範區。

雖然民眾黨不會在基隆推出下屆市長人選，但因本屆基隆市議員選舉全軍覆沒，責任區在基隆的立委黃珊珊去年4月開始培養市議員參選人，以在基隆市議會組成黨團為目標。

地方人士指出，綠營目前最有可能對壘謝國樑的人選就是童子瑋，童積極拋出各項市政議題，一方面淡化自身政黨色彩、一方面協助同黨議員操作謝市府所推政策及市政缺失，欲以「蠶食」方式爭取地方支持。