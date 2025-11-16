謝國樑表態拚連任 黃國昌：表現有目共睹

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市長謝國樑表態爭取連任，台灣民眾黨主席黃國昌今天說，謝國樑表現有目共睹。藍白在基隆已有良好合作基礎，繼續推進絕對可以期待。此外，將安排與國民黨主席鄭麗文會面，基本上會全程公開。

民眾黨上午在基隆長榮桂冠酒店舉辦「地方政府聯合治理初探－基隆經驗」論壇，黃國昌、謝國樑、基隆市副市長邱佩琳等人出席，謝國樑並以「基隆城市願景與治理藍圖」為題分享經驗。

黃國昌在論壇開始前接受聯訪說，鄭麗文當選國民黨主席後，民眾黨與國民黨黨中央就密切保持聯繫，安排下週與鄭麗文會面，基本上會全程公開，讓大家知道民眾黨與國民黨，未來在聯合治理等彼此想法。

黃國昌說，關於選舉合作，民眾黨一直保持最大誠意與善意，兩黨其實各自有提名與徵召作業，如果要進一步談選舉合作，需有相當耐心、誠意與善意。

黃國昌說，他相信如果雙方都是保持相同態度，時程上希望能順利推進，更重要的是當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突時，民眾黨與國民黨要展現何種具體作為，真正團結台灣。

對於基隆市議員提名，藍白是否可能合作，黃國昌表示，謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳，兩人雖分屬不同政黨但合作無間，政績讓市民非常有感；展望2026年，國民黨與民眾黨在基隆市已有相當好基礎，相信未來繼續推進，絕對可以期待。

針對謝國樑已表態爭取連任市長，民眾黨態度為何，黃國昌說，謝國樑在市政表現有目共睹，民進黨為了要對謝國樑發動政治攻擊，在東岸商場案市產爭議發動各式濫訴，綠媒、網軍鋪天蓋地對謝國樑發動人格毀滅式攻擊。

對於決定最強候選人最適合的方式，黃國昌表示，現在還沒有必要進入這個細節，民眾黨採用相當開放態度，本於最大誠意與善意，大部分市民可能最關心要端出何種「政策牛肉」，讓城市變得更美，市民更幸福。

針對市議員選舉是否可能與民眾黨合作，謝國樑會後受訪說，如果有機會當然希望能好好合作。（編輯：陳仁華、蕭博文）1141116