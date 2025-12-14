謝國樑表揚全運會參賽人員 辦慰勞晚會

「114全國運動會」基隆市代表隊取得3金2銀5銅佳績，謝國樑市長公開表揚優秀選手及教練，期盼下屆再創高峰！（圖：教育處提供）

▲「114全國運動會」基隆市代表隊取得3金2銀5銅佳績，謝國樑市長公開表揚優秀選手及教練，期盼下屆再創高峰！（圖：教育處提供）

「114年全國運動會」基隆市成績大放異彩，不負眾望，選手共摘取3金2銀5銅，近十年來最佳成績，本屆全運會將發給選手、教練的總獎勵金，高達444萬也是歷年之最；10日晚間6時，舉行基隆市「114年全國運動會參賽人員表揚暨慰勞晚會」，由市長謝國樑親自頒發獎狀給得獎選手，嘉勉本市代表隊全體運動健將及教練，共計72位選手及教練受獎。

教育處指出，今年全運會表現最亮眼的是游泳選手鄧羽?，她一共獲得1金1銀1銅，成為名符其實的穿金戴銀披上銅牌的另類大滿冠選手。跆拳道選手表現也不遑多讓，在品勢項目奪得2面金牌的佳績，選手林侑萱，她是國內少數擅長品勢及對打二項目的選手，她就摘下個人及團體品勢金牌，團體項目由葉?晴及簡湘玲兩位選手共同攜手合作。

最後，值得一提的兩個項目，分別是「霹靂舞」及「拳擊」，由王奎恩及郭恩如兩位選手首度搭配參加，霹靂舞混合組二對二男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力，為基隆市在霹靂舞全運會項目，首度奪得銅牌，接下來是驚心動魄、拳拳到肉的拳擊項目，本市也是首度參加全運會賽事，孫志豪選手一路過關斬將下，在男子組第五量級中，為基隆市摘下全運會首面銅牌。

市長謝國樑感謝參賽選手們的辛勞和付出，讓基隆市在本屆賽會能夠有亮眼的展現。

市長謝國樑表示，為了讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府今年首次編訂「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助2萬5,000元，同時，增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拼出最亮眼的成績。

他表示，感謝所有選手及教練的全力以赴，讓基隆在體育成績上再度超越自我，被基隆市看見基隆的美好表現。本屆全國運佳績超過10年來的紀錄，顯示基隆市的體育推展方向正確，選手及教練們的努力也有了甜美的果實，他期盼，未來，基隆在全國賽事上能更有突破。

教育處副處長楊永芬表示，市府用實際政策支持本市體育發展，增加體育預算、修整建體育設施設備，市府會持續做選手們最佳的後盾。