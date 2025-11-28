謝國樑表揚基市長照績優人員 肯定專業投入、強調打造安心在地安老城市





基隆市長期照顧服務管理所28日舉辦「2025績優長期照顧服務人員表揚活動」，共頒發五大類獎項、表揚20位長照人員與志工。市長謝國樑親自頒獎，感謝得獎者長年投入第一線，陪伴許多長輩與家庭，展現基隆長照體系的專業與溫度。謝國樑表示，市府將持續強化長照量能，讓長輩在基隆都能獲得更安心、有尊嚴的照顧。

謝國樑指出，基隆正面臨快速高齡化，長照人員不僅扮演照顧者角色，更是支撐家庭、串連社區的重要力量。他感謝每位服務人員在日常看不見的地方默默付出，從生活照顧、個案管理，到陪伴與傾聽，都直接影響長輩的生活品質。他強調，市府會與衛生局、長照所密切合作，從人才培育、志工培力到社區照顧據點的擴展，全面提升服務能量，落實讓長輩在地安老的政策目標。

衛生局長張賢政表示，長照服務背後承載著對生命與家庭的承諾，本次得獎人員的表現，是基隆打造長照友善城市最具體的示範，也期盼透過表揚，吸引更多有志投入長照的人才加入。

本次活動共設置「優質專業類」、「知心個管類」、「暖心照顧類」、「給力行政類」與「楷模志工類」五大獎項，完整展現基隆長照人員在不同崗位的專業能量。長照所也分享本市近年推動成果，包括家庭照顧者支持服務、社區整合型服務中心擴點，以及提高居家服務可近性等，持續提升長照可近性與服務品質。

其中，榮獲「暖心照顧類」獎項的照服員邱金生分享，他在四十歲時因母親罹患失智症毅然辭職返家照顧，並同時照料生病的岳父母。母親離世後，他決定延續這份愛，投入長照工作，將多年照護經驗凝聚為專業能量，持續陪伴更多需要支持的長輩與家庭，以行動詮釋「照顧不僅是一份工作，更是一種愛的實踐」。

「知心個管類」獲獎者、個案管理員林育如則提到，她投入長照服務的初衷，是希望每位需要協助的人都能感受到「被理解」與「被尊重」。她曾服務一位對外界充滿戒心的長輩，起初無論溝通或服務都拒絕，但透過多次探訪逐漸拉近距離。某日，長輩對她說：「妳知道嗎？我已經很久沒有讓別人這樣照顧過我了，謝謝妳。」這句話深深觸動了她，也再次印證長照工作是信任的累積，更是支持的力量。

謝國樑最後強調，基隆將全面配合行政院推動的「長照3.0」，持續優化在地安老服務、補強社區照顧量能，同時也要照顧到每一位長照服務人員的工作環境與支持系統，讓前線人員有力量繼續陪伴更多家庭。他表示，市府會持續投入資源，打造更完整、更有溫度的長照網絡，讓長輩安心生活、讓家庭獲得支持，讓基隆成為全齡友善城市。

