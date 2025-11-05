謝國樑表揚14位114年孝行楷模

為弘揚孝道美德，基隆市政府昨（5）日舉辦「基隆市114年孝行楷模表揚典禮」，市長謝國樑親自頒獎表揚14位孝行楷模，向他們致上誠摯敬意與祝賀。

謝國樑表示，獲獎楷模用實際行動詮釋了孝道的深刻內涵，長期照顧家人、無怨無悔，展現出最真誠的愛與責任。他也分享自己陪伴母親的經驗，強調陪伴與關懷是最真實的孝順，而孩子們也能從中學習感恩與體貼。他指出，今日的表揚不僅是一份榮耀，更象徵孝道與感恩精神的傳承與延續，感謝所有家屬長年以愛相伴，讓城市更溫暖。

獲選孝行楷模的14位市民，包括曾淑環、李南山、徐桂梅、吳新年、阮氏選、張碧霞、舒明華、張義良、童國豪、楊素珍、莊培群、盧美芳、莊劉綢與馬玉明，他們以無私奉獻與堅毅精神照顧家人，展現孝道真諦。

其中，曾淑環女士婚後與父母比鄰而居，每日親自準備三餐照顧雙親健康，今年父親以106歲高齡辭世，曾淑環妥善運用長照資源，讓母親獲得更完整照護；至於現年60歲的李南山，自15歲起便成為家中支柱，挑起照顧祖母、父母、弟弟及姪子的重任，雖然雙親陸續因失智需要照護，夫妻倆仍共同承擔起長期照護重擔，因此二者共同榮獲全國孝行獎殊榮。

民政處長呂謦煒補充，孝道是中華文化重要的基石，而今年活動也納入客家族群、原住民族及新住民代表，展現多元與包容精神，也讓孝行典範更貼近現代家庭的樣貌。

謝國樑強調，孝道的傳承不僅是家庭的責任，更是社會的力量來源。市府將持續推動敬老與家庭倫理教育，營造溫暖互助的社會氛圍，讓基隆成為充滿愛與感恩的幸福城市。