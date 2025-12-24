謝國樑表揚283位衛生保健志工

市長謝國樑表揚衛生保健志工。（巿府提供）

市府二十三日於長榮桂冠酒店三樓彭園舉辦「一一四年衛生保健志工獎勵表揚活動─榮譽志工‧閃耀基隆」，表揚長期投入公共衛生服務的志工夥伴。市長謝國樑、副市長邱佩琳及多位議員與各界代表到場致意，活動中共頒發二百八十三項獎項，包含四十四位全國獎勵志工及二百三十九位衛生局獎勵志工，感謝志工多年來無私奉獻，為市民健康默默付出。

謝國樑表示，目前基隆共有一千零二十八位衛生保健志工，雖然在全市志工體系中並非最多，卻始終站在守護市民健康的第一線。今年志工服務總時數高達十四萬七千餘小時，等同一位志工全職投入將近十七年的時間，這樣的付出令人敬佩。他強調，每一小時的服務都是志工對基隆最真誠的情感展現，也讓公共衛生服務不只是制度與流程，而是充滿溫度與關懷。他並於致詞中兩度向全體志工鞠躬致謝，表達市府最深的敬意與感謝。

邱佩琳指出，從醫院門診協助、社區健康營造、食品衛生宣導，到菸害防制與防疫工作，衛生保健志工的身影遍布城市各個角落。志工以親切態度與專業服務陪伴市民、支持第一線醫療與防疫工作，是市府推動健康政策不可或缺的重要夥伴，也共同為基隆打造一座更有愛、更幸福的城市。

衛生局長張賢政說，今年獲獎志工中服務時數最高為褚李玉清，民國九十九年起投入志願服務，於衛福部基隆醫院累積超過一萬一千小時，亦長期支援衛生局、榮民服務處等業務。褚李玉清分享，志願服務是學習與成長的過程，透過交流，能彼此支持、相互成長，讓服務之路走得更長遠。