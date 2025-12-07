謝國樑要求警察局針對「車輛不停讓行人」加強執法

市長謝國樑前往警察局聽取近期行人事故態樣及精進作為報告，要求警察局針對「車輛不停讓行人」加強執法。（記者趙智偉攝）

市長謝國樑針對近 期發生多起行人交通事故，7日特別前往基隆市警察局聽取事故態樣及精進作為報告，要求警察局針對「車輛不停讓行人」加強執法，全力降低行人事故風險；警察局長林信雄表示，即日起，將於易肇事路口與主要路口執行雷達測速，全面取締未停讓行人的車輛。

基隆市警察局統計，今年11月發生20件行人交通事故，較去年同期減少21件（51.2%），但發生件數卻是近半年新高。另外，12月1日至5日五天的時間，分別在忠三路、新西街與西定高架橋口、中正路與中船路口、中正路等處，共計發生4件行人交通事故，初判都是車輛駕駛人行近行人穿越道未暫停讓行人先行所致。

謝國樑表示，「行人安全是城市生活最基本的要求」，他是最關心行人安全的地方首長之一，基隆長期以來也是最重視行人交通安全的城市之一，市府將會持續強化「停讓行人」與「行人有序」的執法與宣導。

謝國樑也提到，他會與立委林沛祥合作推動修法，針對道路交通處罰條例第44條第1款2項規定的「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」規定，要求明確定義減速行為，讓執法標準更一致，並具明確依據。

警察局長林信雄指出，基隆自11月起進入秋冬雨季，天候造成天色昏暗、路面溼滑與能見度降低，使交通事故風險提升。因此，自12月7日起，警察局將結合原有「行人有序」勤務，調整執行「行人友善」專案，強化取締車輛行經行穿線不減速停讓行人等違規行為。

林信雄也提出具體作為，將責成各分駐（派出）所於每日6-8時、16-18時及18-20時三個時段，加強巡邏與定點守望，在易肇事路段（口）駐點30分鐘，以提升交通管理密度，降低事故風險。同時，將於易肇事路口及主要路口，以手持雷達測速器取締未暫停讓行人的車輛，，警方也會以流動告示牌於執行雷達測速的路口前提醒駕駛人。

謝國樑呼籲用路人，行經行穿線務必減速慢行、提高警覺；謝國樑另也表示，市府將落實比照首都編列繁重加給，以提升警員福利，支持基隆交通安全工作不斷精進。

謝國樑最後強調，市府秉持「行人安全優先」理念，持續推動人本交通環境改革，打造「行得安全、走得安心」的城市。今年截至12月5 日止，基隆共發生187件行人交通事故，較去年同期340件大幅減少153件、降幅高達45%，顯示市府各項措施已有顯著成效。然而，任何一起事故都不應該發生，市府將持續透過校園、社區及媒體宣導，加深市民路權觀念，與市民一起打造更安全、更友善的城市交通環境。