謝國樑訪新北 交流都更經驗

基隆市長謝國樑昨（十七）日為吸取新北都更成功經驗，率領基隆市府團隊來訪，新北市長侯友宜親自接待，大方分享推動都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等成功經驗，希望能透過彼此政策機制、經驗交流，加深城市間的合作與友好情誼。

新北市長侯友宜表示，在新北市府同仁的努力下，「都更三箭」達成豐碩的成果，一○八年至今，新北市多元都更申請量已超過二千一百件，核准一千四百八十一件，是之前累積量的七點九倍，藉由以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助三大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，並且隨時滾動檢討各項行政規則及流程，精進審議效率，提供民間辦理都市更新需要的各種協助。

且為讓新北市實現二○三○願景，新北市以板橋、新莊、三重三都心作為發展軸心，並沿微笑三曲線規劃整體開發，隨著新店十四張B單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，逐步推動城市機能及風貌改造。

並透過簡化審議流程、訂定通案原則、建立跨部門協調機制等，加速重要都市計畫變更案件開發期程，使土地使用分區符合城市發展，並增加核心地區公設空間，同時透過引導私人捐贈設置公益設施，打造友善宜居城市。