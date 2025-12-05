謝國樑赴前進指揮所 基隆市府全力助水公司清淤並確保供水無虞

照片來源：基隆市政府

基隆市長謝國樑今（5）日再度前往前進指揮所，聽取水利署及水公司目前水情及應變計劃，並了解市民最關心的用水狀況。他表示，市府願全力配合水公司進行所需協助，讓基隆市民用水安全獲得最大保障。

自來水第一區處處長張子中提到，當務之急是希望市府協助找出汙染源，另請市府繼續排除碇內排水油汙，以便水公司再持續進行水質監測與改善。

工務處今日一早持續清除油汙，水公司也提到將以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施來確保水質。謝國樑表示，預計明日進行採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水，此期間預計將加強調度新店溪翡翠水庫系統及相關水源供應基隆用水，確保用水無虞。

謝國樑說明，今早經水利署及水公司預估，西勢水庫供給暖暖地區供水在目前情況下，截至12月5日為止，仍有超過10天供水量，因此供水暫時無虞，請市民放心。水公司表示，正透過水源調度及增加可用水源方式延長西勢水庫對於暖暖地區的供水時程，努力讓該地區民眾用水無虞的供水時限能夠繼續延長。

謝國樑提及，今天於會中也向水利署官員及水公司正式提出，希望邀請環境部、水利署、水公司以及基隆市環保局，大家共同釐清，用人工、無人機、以及監測儀器，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測，並盼於幾天內可形成共識。

關於1127污染源，謝國樑強調，市府也正持續與基隆地檢署緊密合作，並報請檢察官指揮辦案。同時也已請立委林沛祥國會辦公室安排，近日立法院經濟委員會到基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關工作。

