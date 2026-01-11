謝國樑辦中山區公民座談回應需求 交通、治安2大主題最熱絡 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／基隆報導

為解決基隆地方民眾需求，基隆市政府近日積極舉辦各區公民座談會，10日選在中山區，由市長謝國樑率領市府各局處主管與會，民眾對於交通、治安等2大議題的意見與建議最為活絡。謝國樑也當場責成相關局處，追蹤座談中提出的建議事項，透過持續溝通，逐步回應地方需求，與市民攜手打造有愛基隆。

謝國樑表示，中山區民眾關切警力人力不足問題，指出警員流動率高，對基層勤務與社區服務造成壓力。將同步研議警察加給等配套措施，提升留任誘因。

警察局表示，警力不足確實與人員流動率相關，市府已持續向中央爭取補足員額。

在交通安全與道路改善方面，民眾反映中華路167巷約200公尺路段路面不平，盼納入整平計畫。另建議在新民路段路口增設行人警示設施。

謝國樑表示，請工務處評估納入後續改善；另有居民反映中華路147至165號住宅後方私人山坡地安全疑慮，並責成區長協助了解現況、安排相關單位會勘。至於交通則由交通處儘速到場會勘，評估設置可行性。

另外，謝國樑指出，停車空間不足亦為居民長期關注議題，包括外木山海興泳池周邊及基隆地標後方空地的停車需求。市府將以「先平面、後立體」原則，優先紓解即時需求。至於民眾建議引進共享單車系統，他則回應，市府已進行初步評估，仍需就整體規劃、經費、道路條件、地形及基隆多雨氣候等因素，持續審慎研議。

都發處針對停車場回應，短期可評估規劃臨時平面停車場，立體停車場則需中長期整體規劃。

針對西定路電桿地下化工程，工務處說明，已規劃於西定國小旁進行台電線路配置，並同步評估變電箱設置位置，相關作業將持續推動，以改善交通與市容。

