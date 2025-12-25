即時中心／高睿鴻報導

眼見今（2025）年即將結束，2026年縣市長大選緊接而來，各政黨皆已積極展開布局，試圖排出最佳參選名單。民進黨選對會昨（25）拍板，面對可能尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選，引發外界熱議。對此，綠營基隆議員張之豪感到振奮，不僅直呼「童子瑋議長是2026基隆市長的最強人選，甚至更樂觀地說，「基隆才是『北北基桃』裡，綠營最有機會拿回來的縣市」。

張之豪表示，許多對於2026年地方選舉的分析，都有提到藍營可能產生破口的縣市，無論是嘉義市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣等，「卻忽略了，基隆才是北北基桃裡，最有機會讓綠營拿回來的縣市」。他續指，童子瑋與民進黨以往候選人最不同的地方，在於童是地方世家出身；張之豪大讚，童子瑋無論是在議會與基隆，均可說是「政通人和」。

廣告 廣告

他接著舉例，童昨天才剛當選「歷屆議員聯誼會」理事長，充分展現「藍綠通吃」的實力；因此張之豪說：「這次市長選舉，不只是童子瑋從政7年來的成果，更是童家深耕基隆3代的總體檢」。

快新聞／謝國樑連任恐翻車！議員讚「他」實力強：綠營最有機會拿回基隆

基隆市議長童子瑋（左）、基隆市議員張之豪（右）。（圖／翻攝自張之豪臉書）

張之豪認為，相較過往綠營市長候選人，往往是空戰強、組織弱、頭重腳輕等狀況，童家長年於基隆信仰中心慶安宮、甚至二信，軍警系統、慈善組織，都有很深的足跡。所以他說，無論總統賴清德是不是童子瑋的表叔，童的阿公都仍是整個東北角，都擁有人情網絡的慶安宮主委童永，「這才是童家真正的實力來源」。

綜上述，張之豪直言說：「非典型的綠營市長候選人童子瑋，就是2026民進黨，在北北基桃突圍而出的最強人選」。

原文出處：快新聞／謝國樑連任恐翻車！議員讚「他」實力強：綠營最有機會拿回基隆

更多民視新聞報導

藍白續封殺8年1.25兆國防特別條例 何欣純開轟江啟臣：發言更顯諷刺

柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半

農曆年前完成藍白合？鄭麗文認了「這一事」

