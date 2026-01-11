謝國樑開箱「八重山丸」渡輪 基隆直達石垣島 盼結合在地觀光

行經基隆至日本石垣島航線的「八重山丸渡輪」客貨渡輪近日即將正式啟航。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

行經基隆至日本石垣島航線的「八重山丸渡輪」客貨渡輪近日即將正式啟航，基隆市長謝國樑特別在臉書開箱分享渡輪內部設施，並強調渡輪將成為基隆通往國際海島的新航線，市府會努力要讓這條新航線與基隆在地觀光結合，促使更多國際旅客來到基隆，體驗基隆之美。業者表示，渡輪正在啟航前最後測試，標準房每人2700元起，至於淡季促銷票價通鋪最低每人只要2000元起。

謝國樑11日透過臉書「開箱」八重山丸渡輪，謝國樑表示，從基隆港出發，航程約7小時，睡一覺就能抵達日本石垣島，少了機場的匆忙，多了海上旅行的從容。

行經基隆至日本石垣島航線的「八重山丸渡輪」客貨渡輪近日即將正式啟航，基隆市長謝國樑（中）11日在臉書開箱分享渡輪內部設施。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑說明，船上規畫多種房型，包含標準房、家庭房，以及空間寬敞、設備升級的豪華套房，不論是親子、朋友或想要更舒適旅程的旅客，都能找到適合的選擇。船上設施也相當豐富，不只有餐廳，還有 KTV 與咖啡廳，一邊看海、一邊放鬆，讓航程本身就成為旅程的一部分。

謝國樑強調，這條航線將讓基隆港再次走向國際，也為市民與旅客帶來更輕鬆、有風格的出國新選擇，未來，市府更要努力讓這條新航線與基隆在地觀光結合，讓國際旅客來到基隆，體驗基隆之美。

業者華岡集團指出，渡輪目前正在針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校，同步落實客艙服務人員的實務演練，待所有指標皆達到驗收標準後，將對外公布首航日期。

華岡集團表示，渡輪規畫每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回。

在價格部分，單程通鋪共有3間，每間可容納15名乘客，總共可容納45名，淡季每人價格2000元；標準房C房型中，2個通鋪床位每人2700元，2張上下舖床位每人3400元；標準房B房型中，2張單人臥鋪、1張上下鋪、2張上下鋪每人都是2700元；標準房A通鋪可容納6人，總共34間，每人3400元。

