謝國樑霸氣喊話！基隆3萬通勤族放心 TPASS預算市府扛了

由於總預算卡關，TPASS通勤月票相關中央補助經費恐受影響。基北北桃4市12日決定將由地方籌款代墊，短期內民眾權益不會受到影響。13日上午，基隆市長謝國樑表示，上午市務會議有進行討論，市府會有周延的作法，確保通勤市民的權益不受影響。

基北北桃4市的交通首長12日開會，會中4市取得共識，會延續TPASS政策，補貼款由地方政府代為籌資代墊。謝國樑13日上午受訪時表示，每一座城市對TPASS的需求不一樣，基隆市許多民眾原本就是跨縣市通勤的型態，對於TPASS的需求更為強烈。

謝國樑指出，13日上午的市務會議中，交通處針對12日的TPASS會議結論進行報告，市政會議也進行充分的討論。他強調，請基隆的市民放心，通勤族的權益不會受到任何影響。至於細節該如何完成，市府會有一個周延的辦法，他也要求交通處等單位進行沙盤推演，以確保通勤族能夠不受影響。

基隆市總人口約36萬人，但每天約有超過10萬人通勤到台北市與新北市工作。目前基隆市使用TPASS通勤月票的民眾約有3萬餘人。換言之，若這項政策因為中央補助不及發生變化，基隆市將至少有3萬餘人受到影響。

