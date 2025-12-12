謝國樑：不認識、沒聽過涉嫌水汙案的將Ｏ公司

基隆市水污案發生後，環保局長馬仲豪（左一）率員前往新山水庫、新山水庫淨水廠等處現勘與採檢。（圖：環保局提供）

▲基隆市水污案發生後，環保局長馬仲豪（左一）率員前往新山水庫、新山水庫淨水廠等處現勘與採檢。（圖：環保局提供）

針對基隆地檢署向法院聲押涉嫌偷排廢油污水污染基隆河的將Ｏ公司游姓負責人及4名員工一案，市長謝國樑於12日表示，不認識也沒聽過將Ｏ公司，目前案件尚未偵結，基於偵查不公開，他無法對案件說明。

謝國樑於12日在警察局接受媒體聯訪時，媒體詢問有關檢察官已指揮警察局、環保局等單位偵辦將Ｏ公司涉嫌偷排廢油污水污染基隆河案時表示，這家公司是市府提供給檢方的一個方向，最後如查明是污染元凶，市府絕不寬貸，重罰到底。

至於有媒體問到將Ｏ公司「後台很硬」一事，謝國樑表示，他上任市長後，沒聽過這家公司，他是第一次聽到，但這次事件影響到全市用水，如果真是元凶，市府會考慮以最高的處罰；未來，也會針對水源安全，歡迎民眾檢舉、吹哨。

基隆市環保局表示，在基隆地檢署偵辦初期，該局即提供關鍵將Ｏ有限公司可疑事證及採樣給檢方，積極配合基隆地檢署偵查；檢方指揮基隆市警察局刑事警察大隊、第三分局，會同基隆市環保局、環境部環境管理署北區管理中心，於12月10日執行搜索，並傳喚該公司相關人員，經訊問後，認為該公司負責人及員工違法，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，即向基隆地方法院聲請羈押。

環保局還原指出，11月27日上午7點17分，該局經台水公司通報基隆河面出現污染後，隨即於當日上午7點53分到達事發現場，除督導台水公司放置攔污索控制污染源不再擴大外，並積極向上下游連續一周擴大巡檢。

環保局表示，案發後，該局向警方通報可疑污染源與回溯並保全事發前24小時的關鍵路口監視器影像外，並於監視器畫面中發現源遠路102巷口將Ｏ公司有可疑油罐車出入，該局便向警方申請取得影像資料。

11月28日及29日，環保局派員至將Ｏ公司稽查並採樣，並同步調閱該公司車輛及相關資料，發現諸多不合常理的情事；12月1日由環保局長馬仲豪、警察局長林信雄、政風處長李國正代表基隆市政府親赴基隆地檢署告發，檢方當天立案調查。

環保局長馬仲豪表示，檢方調查過程中，環保局提供關鍵將Ｏ公司可疑事證及採樣等給檢方參考，在檢方的指揮下，才能迅速找出可疑污染源頭。至於將Ｏ公司偷排廢油污水是否與基隆河水污染案有關，檢方將進一步釐清。

馬仲豪指出，自該案調查開始後，市府即恪守並尊重檢方偵查中不對外公開的指示，所以案發後，至檢方於12月12日發布新聞稿期間，該局不應公開可疑污染源相關資訊，俟檢方偵查結束後，將會公布偵查結果。

馬仲豪表示，環保局將依據地檢署偵查最終結果對該公司進行相關裁處；這次基隆河油污事件，充分顯示檢警環合作的重要性，由檢調、警察及環保等專業單位有效的合作，共同打擊不法行為，持續保護國土與水源環境。