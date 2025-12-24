謝國樑：做好市政工作 就是連任最好準備

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）民進黨選對會今天達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。謝國樑說，把市政工作做好，就是對於連任最好的準備。

謝國樑今天受訪表示，他已多次說過，想把市政工作做好，就像七堵室內兒童樂園擴建，雖然花了一點錢，但可以讓許多孩子到此玩耍，他認為是物超所值，做好市政工作，就是對於連任最好的準備。

談到藍白合，謝國樑說，國民黨和民眾黨在各種政策理念上相當一致，兩黨在國會席次總和也占多數，他當然希望中央政府，在面對占國會多數席次的政黨，能共同推出更能照顧國人的各項政策。

謝國樑表示，非常感謝副市長邱佩琳，推動企業捐贈打造候車亭，未來邱佩琳仍會是最好的副市長人選，很可惜沒辦法把邱佩琳的名字印在選票上，為感謝邱佩琳給予的幫助，會與邱佩琳共同懸掛看板，看板代表著民眾黨籍的副市長，可以給予國民黨籍市長很大的幫助。（編輯：李亨山）1141224