謝國樑：在野合 國民黨先拋開老大心態

基隆市長謝國樑接受《中國時報》專訪，針對在野合作提出建言。（石智中攝）

九合一大選年底即將登場，相較於綠營的急行軍，藍白在部分縣市仍陷於合或不合的迷霧中。對此，基隆市長謝國樑以自身經驗，語重心長指出，政黨合作講求公平及合理性，政治實務上，國民黨早已沒有從前的環境與實力，不能再有老大心態，想要全拿；他建議，藍白畢竟是不同政黨，必須有更多交流、建立情感基礎，熟悉彼此，才能做到真正的合作。

國民黨籍謝國樑攜手民眾黨籍副市長邱佩琳治理基隆市，被譽為藍白合作模範縣市。謝國樑接受《中國時報》專訪時表示，台灣過去到現在皆一黨執政，不是國民黨就是民進黨，但畢竟每個政黨都有自己的路線、視野上也可能受侷限；其實許多國家都有不同黨派合作的例子，譬如跨政黨合作在歐洲、日本就相當成熟，台灣若要進入到下一階段的民主轉變，更多的跨黨派合作方式及內容，或許是台灣民眾可以考慮的方向。

他以和邱佩琳共事為例，對藍白合作給出建議，「如果你把兩個完全不認識的人放在一起，只因為一個是藍、一個是白，就期待他們會發揮作用，我覺得是非常不容易的事。」由於是不同政黨夥伴，要花時間交流、彼此熟悉，畢竟藍白是不同政黨，必須有更多的溝通，才能建立起信任基礎，培養情感及默契才能夠營造出良好的合作環境。

謝國樑分享藍白合作對市政推動的優點，雖然因為藍白合的特殊群體引起外界關注，但市府內部並無預設立場，像民眾黨一些好的建議會透過邱佩琳落實到市政工作，他的想法或意見也會經由邱佩琳和民眾黨聯繫、溝通。

他強調，除了民眾黨，親民黨籍副議長楊秀玉同樣給他很多不錯的提議。他對於不同政黨、不同立場應該好好合作，保持正面評價，基隆也將持續深化此一模式。

至於國民黨中央拍板2026新竹市長選舉將禮讓高虹安，引發部分藍營人士質疑，黨中央不辦提名初選，連內參民調都省掉，算哪門子「藍白合」？謝國樑剖析政治現況，現實上不可能是國民黨全拿，國民黨再也沒有這樣的實力與環境，政黨合作講求的是公平和合理性，國民黨以前比較有老大心態，但那個時代早已過去了，希望黨內同志也能有這樣的認知。

謝國樑強調，跨政黨合作，雙方都應該拿出更多的誠意與理解、包容，他看好國民黨主席鄭麗文有能力、有想法，可以解決相關問題。