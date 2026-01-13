謝國樑：基隆TPASS通勤族權益不受影響

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）115年度中央政府總預算案卡關，恐影響TPASS補助，基隆市長謝國樑今天說，不管發生什麼情況，基隆市通勤族使用TPASS的權益不會受到任何影響，請市民安心。

謝國樑上午出席表揚活動後接受媒體聯訪說，每個城市對TPASS的需求不同，基隆市的就業環境對於跨縣市（通勤）有強烈需求，這件事從大家一開始討論直到今天，基隆市政府都表達請市民放心，絕對會確保市民權益不會有任何問題。

謝國樑說，至於相關細節、預算程序上要如何完成，市府會有周延的辦法，今天在市務會議也有討論，將展開更多沙盤推演，重點是通勤族可以放心。

市府交通處昨天透過新聞稿指出，為因應中央115年度「TPASS行政院通勤月票」補助款尚未撥付，基北北桃4市考量TPASS屬重大政策，應以民眾福祉為重，於中央補助款撥付前，將由地方政府先行籌資代墊。

交通處表示，基北北桃1200都會通定期票，自民國112年7月起實施，至去年12月總售票張數1585.5萬張，月平均售票張數約52.8萬張，已成為基北北桃市民通勤、通學不可或缺的公共服務。（編輯：龍柏安）1150113